Wahl-O-Mat zur Landtagswahl: Welche Partei passt zu Ihnen?

Tool der Bundeszentrale für politische Bildung hilft bei Wahlentscheidung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Entscheidung für das Kreuz auf dem Stimmzettel fällt oft aus dem Bauch heraus und manchmal sogar erst beim Gang zur Abstimmung. Doch es geht auch systematischer - Hilfe gibt es im Internet beim Wahl-O-Mat.

Den Wahl-O-Mat gibt es bereits seit Jahren - und er hilft, sich im Dschungel der Parteienprogramme zurecht zu finden. Foto: Peter Kneffel/dpa



Umfragen belegen es: Knapp die Hälfte aller bayerischen Wähler haben sich vier Wochen vor der Abstimmung zum Landtag noch nicht auf eine Partei festgelegt. Doch: Wie fällt man diese Entscheidung eigentlich am besten? Die Schönheit der Frauen- und Männerköpfe auf den Plakaten ist sicher ein eher zweitrangiges Kriterium, die Slogans darunter sind meist wenig hilfreich.

Eigentlich sollte es nach Inhalten gehen - aber wer hat schon Lust und auch die Zeit, sich durch die Programme von politischen Parteien zu arbeiten? Recht wenige. Das Zauberwort heißt Wahl-O-Mat: Wer sich hier durchklickt, bekommt am Ende angezeigt, welcher Partei er am nächsten steht. Diese Internet-Seite wird am 20. September frei geschaltet.

Zusammengestellt wurde das System von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, die dafür mit dem Bayerischen Jugendring kooperiert. Die Experten arbeiteten sich dafür durch die Programme aller Parteien, die antreten - also auch der kleinen und kleinsten Gruppierungen. Auf dieser Grundlage werden Thesen zu wichtigen politischen Fragen formuliert, die den Organisationen vorgelegt werden. Sie konnten dann zustimmen, ablehnen oder aber sich für eine neutrale Haltung entscheiden.

Die Zahl der Thesen wurde anschließend auf 38 reduziert. Durch sie kann sich der User durcharbeiten und ebenfalls angeben, wie seine Stellungnahme dazu ausfällt. Am Ende wird dann in Prozenten angezeigt, wie sehr jemand mit welcher Partei übereinstimmt.

Es geht dabei also um Hilfestellung für das Abgeben der Zweitstimme, mit der eine Partei gewählt wird. Das kann natürlich auch beeinflussen, wo das Kreuz für den Direktkandidaten gemacht wird, der den Stimmkreis direkt vertritt - muss es aber nicht.

Übrigens muss der Nutzer zu Beginn bis zu acht Parteien angeben, die für ihn prinzipiell in Frage kommen. Durch diesen Schritt soll nach Angaben der Macher verhindert werden, dass das Ergebnis automatisch mit einer Wahlempfehlung gleichgesetzt wird.

