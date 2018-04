Wahlerfolge von EU-Skeptikern: Quo vadis Tschechien?

Der ehemalige mittelfränkische EU-Abgeordneten Martin Kastler im Interview - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wurden in Tschechien populistische und europakritische Politiker gewählt. Über den Kurs des Nachbarlandes sprach die NZ mit dem ehemaligen mittelfränkischen EU-Abgeordneten Martin Kastler, Repräsentant der Hanns-Seidel-Stiftung in Prag und Regionalleiter für Mitteleuropa.

Martin Kastler sprach über die Entwicklungen in unserem Nachbarland. © Cugnot Mathieu/dpa



Martin Kastler sprach über die Entwicklungen in unserem Nachbarland. Foto: Cugnot Mathieu/dpa



NZ: Europakritische Politiker haben Erfolg in Tschechien. Wie empfinden Sie die Stimmung im Land?

Martin Kastler: Zum einen äußern viele Politiker immer deutlicher Kritik an Europa, auch die Bevölkerung wird immer kritischer. Andererseits sehe ich jede Woche Massendemonstrationen direkt vor meinem Büro am Wenzelsplatz, wie ich sie in meinem ganzen Leben so noch nie erlebt habe. Manche sagen, es ist fast wie vor der Wende. Es ist beeindruckend. Die Bürger protestieren gegen Politiker wie den prorussischen Präsidenten Zeman, der massiv Stimmung gegen Europa macht.

NZ: Trotz vieler Fördergelder aus Brüssel kam EU-Kritik gut beim Wähler an.

Kastler: Dazu muss man wahrscheinlich in die Psyche der mittelosteuropäischen Länder wie Ungarn oder Tschechien gucken: Diese Länder sind eigentlich erst seit 100 Jahren selbstständig. Dann kamen die Nazis, 1938 gab es das Münchner Abkommen, und dann kamen die Sowjets 1948. Die Tschechen haben etwas dagegen, wenn sich fremde Mächte in ihre Angelegenheiten einmischen. Jetzt haben wir Brüssel, sagen viele Bürger. Es ist natürlich schlimm, die auf Freiheit und Grundrechten gebaute EU mit einem autoritären Regime zu vergleichen, das 1968 Panzer auffahren ließ.

NZ: Ärger über Brüssel gibt es schon lange - aber nicht mit dieser Wucht. Das liegt wohl am Thema Flüchtlinge.

Kastler: Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, leider. Obwohl das eine Phantomdiskussion ist, es gibt ja fast keine Flüchtlinge hier. Der Frust ist groß, dass Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei von den Innenministern der anderen EU-Staaten überstimmt wurden, als es um die Quoten zur Migration ging. Man hat sich über den Tisch gezogen gefühlt und nicht als gleichwertiger EU-Partner. Das nutzen Populisten und Radikale aus. Das hat die Visegrad-Länder in ein Fahrwasser gebracht, aus dem man schlecht herauskommt, wenn sich in der Migrationspolitik nicht etwas tut.

NZ: Wie sieht der Ausweg aus, Geld zahlen statt Flüchtlinge aufnehmen?

Kastler: Die V4-Länder nennen es flexible Solidarität. Sie wollen einen Beitrag leisten, aber nicht in Form von Aufnahme, sondern in Bereichen, die man für sinnvoller erachtet. Wie etwa Hilfsgelder für Flüchtlingsunterbringung außerhalb der EU. Wichtig ist, dass man auf Augenhöhe mitreden kann, statt überstimmt zu werden. Vieles ist da nur emotional zu verstehen. Da brauchen wir jemanden, der zusammenführt, statt zu polarisieren wie Kommissionspräsident Juncker. Bundeskanzlerin Merkel kennt Osteuropa gut, ich hoffe, dass sie in ihrer neuen Amtszeit an die Zeiten vor der Quotenentscheidung anknüpft.

NZ: Ministerpräsident Babis ist europaskeptisch, Staatspräsident Zeman ist prorussisch - rückt das Land enger an Moskau heran?

Kastler: Ich würde es im Moment nicht befürchten. Gerade seine letzten Entscheidungen zeigen, dass Babis mit seinen europäischen Partnern zusammenarbeitet, etwa bei der Ausweisung russischer Diplomaten nach dem Skripal-Giftattentat in London. Und ein russischer Hacker, der Hillary Clinton ausspioniert haben soll, wurde vor kurzem nicht, wie es Zeman und auch Putin wollten, nach Russland ausgeliefert, sondern nach Washington. Es sieht für mich so aus, dass Babis bei der Nato und der EU an Bord bleiben will.

NZ: Viele populistische Regierungschefs bauen die Demokratie schrittweise ab, so auch in Polen und Ungarn.

Kastler: Diese Tendenzen gibt es in Tschechien nicht in dieser Form, weder bei den Medien noch bei den Verfassungsgerichtsbarkeiten. Tschechien war Vorreiter für den Freiheitskampf, die Tradition von Vaclav Havel ist sehr stark. Manche Kreise, die eine Orientierung an Russland und Einschnitte im System wollen, versuchen diese Tradition zu diskreditieren und das, was hier aufgebaut wurde. Die tschechische Verfassung ist ja dem deutschen Grundgesetz sehr nahe, es gab einen hohen Austausch von Experten, als man die moderne tschechische Verfassung geschrieben hat. Ich habe nicht die Befürchtung, dass sich hier in nächster Zukunft etwas ändern wird.

NZ: Wird die Tschechische Republik also ein verlässlicher Partner für Deutschland und die EU bleiben?

Kastler: Ich glaube, sie könnte künftig sogar eine stärkere Rolle spielen. Tschechien ist innerhalb der Visegrad-Länder ein stabiler Anker und hat sich in letzter Zeit immer wieder als Brückenbauer gerade zu Berlin gezeigt. Aus dem tschechischen Außenministerium weiß ich, dass Deutschland einer der wichtigsten bilateralen Partner ist. Babis ist europaskeptisch, aber nicht europafeindlich. Er ist ein Gigant in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und Tschechiens größter Investor in Deutschland, Babis spricht auch perfekt deutsch. Er weiß, was ihm die EU als Unternehmer gebracht hat. Er sucht da eher die Nähe zu den westlichen Partnern. Aber jetzt muss erst einmal die Regierung stehen. Wichtig ist, dass Herr Babis sich auf demokratische Koalitionspartner einlässt und sich nicht abhängig macht von den Kommunisten oder Rechtsextremisten. Wenn er eine Koalition schmiedet mit Parteien, die demokratisch und europäisch bleiben wollen, dann habe ich überhaupt keine Sorge.

NZ: Wie wahrscheinlich ist eine stabile Koalition - und wann?

Kastler: Es ist noch nicht klar, ob er das schafft, ob er sich vom Einfluss der Extremisten frei machen kann. Die Hoffnung liegt im Moment darauf, dass er eine Minderheitsregierung bildet, die nicht auf die Duldung radikaler Kräfte angewiesen ist. Die zweite Variante, mit der Babis liebäugelt, die aber nicht ungefährlich ist, wäre eine Neuwahl. Die würde seiner Bewegung ANO sicherlich noch mehr Mandate sichern, vielleicht sogar die absolute Mehrheit. Sie könnte aber andere demokratische Kräfte aus dem Parlament werfen, was ich sehr bedauern würde. Zuletzt ist eine Einigung mit den Sozialdemokraten gescheitert, der Ball liegt jetzt beim Staatspräsidenten. Bis Ende Mai sollte Babis eine Regierung oder eine Parlamtentsmehrheit auf die Beine stellen. Sollte das nicht gelingen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Zeman eine Technokraten-Regierung, also eine Beamtenregierung aus Experten, beruft. Das hat in solchen Fällen eine gewisse Tradition in Tschechien.

Am Montag, 16. April, spricht Martin Kastler auf einer Veranstaltung der Europa-Union in Nürnberg: "Tschechische Republik: europakritisch und populistisch?" Ab 19 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstraße 64.

Fragen: Erik Stecher