Warenhäuser wollen auch am Sonntag öffnen dürfen

NÜRNBERG - Die großen Warenhaus-Konzerne fordern, ihre Läden nach Belieben öffnen zu können. Sie wollen damit Boden gut machen zum wachsenden Online-Handel. Doch die Sonntagsöffnung ist ein heißes Thema: Der aktuelle Vorstoß von Karstadt und Kaufhof facht die Debatte erneut an.

An zwei Sonntagen im Jahr dürfen die Geschäftsleute in der Altstadt ihre Läden öffnen, an zwei weiteren Sonntagen die Südstadtkaufleute. Foto: Stefan Hippel



Thomas Schrollinger redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Es ist ein fadenscheiniges Argument, der Konkurrenz des Onlinehandels mit der Abschaffung des Sonntagsschutzes etwas entgegensetzen zu können. Allein der Titel der Initiative ,Selbstbestimmter Sonntag‘ ist ein Schlag ins Gesicht derer, die dann gezwungen wären, den bislang gesetzlich geschützten Ruhetag für die Arbeit aufzugeben", sagt der Pastoralreferent. Er ist Mitglied der "Allianz für den freien Sonntag". Mit einer Ausweitung der Sonntags-Öffnungen würde man den schleichenden Verlust der gesellschaftlich vereinbarten Ruhezeiten weiter vorantreiben.

Die Reaktion zeigt, dass dieses Thema sehr aufgeladen ist. Viele Jahre gab es in Nürnberg vier verkaufsoffene Sonntage zwischen 13 und 18 Uhr. So viel lässt das Landesgesetz zu. Zwei fanden in der Südstadt, zwei in der Innenstadt statt. Immer muss es einen Anlass geben für die Sonderöffnungen. Das war bisher zum Beispiel das Maifest in der Südstadt oder das Herbstvolksfest sowie das Altstadtfest und der Herbstmarkt oder Ostermarkt in der Innenstadt.

2017 gibt es nur noch zwei Verkaufs-Sonntage (einer war bereits in der Südstadt am 7. Mai, ein weiterer findet im Zentrum am 17. September statt). Denn die juristischen Vorgaben sind, auch nach einem Spruch des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, deutlich enger gefasst worden. Die Stadt wollte kein Risiko eingehen. Denn die Anlässe sind in einer Großstadt räumlich eng begrenzt, wie auch Uwe Werner, Bezirksgeschäftsführer vom Einzelhandelsverband, und Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas bedauern. "Das schränkt die Einzelhändler und die Stadt deutlich ein", bedauert Werner.

Sehr hoher bürokratischer Aufwand

Fraas fordert, die Anlassbezogenheit zu streichen. "Sie führt zu einem sehr hohen bürokratischen Aufwand. Daher sollte jede Stadt frei für sich entscheiden können, wann und wo im Stadtgebiet die bis zu vier Sonntagsöffnungen stattfinden dürfen."

Der Wirtschaftsreferent schließt sich der Forderung der Warenhauskonzerne um Karstadt und Kaufhof nach mehr Sonntags-Öffnungen nicht an. "Ich halte die Zahl der bis zu vier möglichen Sonntagsöffnungen in Bayern für ausreichend", sagt der CSU-Politiker. Uwe Werner vom mittelfränkischen Einzelhandelsverband sieht auch politisch in Bayern keine Chance, die Sonntags-Regelung zu kippen.

Er betont auch, dass es keineswegs einhellige Meinungen unter den Geschäftsleuten für mehr Sonntags-Öffnungen gibt. "Die Größeren können sich durchaus mehr Sonntage vorstellen, die Kleineren eher nicht." Das habe auch mit dem Einsatz von Personal zu tun, erläutert er.

An die Mitarbeiter denken vorrangig auch ÖDP-Stadtrat Thomas Schrollinger und Mittelfrankens DGB-Chef Stephan Doll. "Für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind gemeinsame Zeiten für Familie, Sport, Freizeit, Ehrenamtliches Engagement und vieles, mehr wichtige Grundpfeiler. Wer glaubt, dass durch Sonntagsöffnungen der stationäre Handel mehr Umsatz macht, der glaubt wahrscheinlich auch, das Zitronenfalter Zitronen falten", meint der Gewerkschaftsvertreter.

"Besorgniserregende Entwicklung"

Allen Bemühungen, eine Aufweichung vorzunehmen, erteile der DGB Mittelfranken eine Absage. "Die zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche, der ständige Drang, dem Kommerz auch noch den letzten freien Tag in der Woche zu opfern, ist eine besorgniserregende Entwicklung", meint Schrollinger. Es gehe hier nicht allein um die zehn Tage, an denen sich manche durch die Ladenöffnung satte Gewinne erhofften. Beunruhigend sei vielmehr die Tendenz, immer mehr Lebensbereiche ökonomisieren zu wollen.

Und doch greift ein Argument, das die Initiative der Kaufhaus-Konzerne anspricht: die Konkurrenz durch den Online-Handel. "In einigen Branchen liegt der Umsatzanteil im Internet bereits bei 20 bis 25 Prozent", mahnt Werner. Der Online-Handel kenne keinen Ladenschluss. Und er zitiert Studien, "nach denen immer mehr Kunden Innenstädte meiden, weil sie im Netz einkaufen".

Aus dieser Sicht hält er grundsätzlich die Verkaufs-Sonntage für sinnvoll, denn "sie sind das beste Marketinginstrument, das wir derzeit für die Innenstädte und die Geschäftsleute haben", auch wenn sonntags die Umsätze nicht so hoch seien. Fraas ergänzt: "Angesichts des zunehmenden Online-Handels kann der stationäre Einzelhandel an den verkaufsoffenen Sonntagen einem breiteren Publikum seine Vorzüge präsentieren. Lebendige Städte brauchen einen lebendigen stationären Einzelhandel."

