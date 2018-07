Warum der Bundeshaushalt für 2018 erst jetzt feststeht

Regierung will zwar mehr Geld ausgeben, muss aber keine Schulden aufnehmen - vor 48 Minuten

BERLIN - Am Donnerstag soll der Bundeshaushalt für das Jahr 2018 beschlossen werden – allerdings nicht ohne heftige Kritik von der Opposition. Obwohl die Regierung mehr Geld ausgeben möchte, soll der Haushalt ohne neue Schulden auskommen. Wie funktioniert das – und warum hat der Beschluss so lange gedauert?

Erst jetzt kann der amtierende Bundesfinanzminister Olaf Scholz (Mitte) mit seinem neuen Haushalt arbeiten. © AFP/Omer Messinger



Erst jetzt kann der amtierende Bundesfinanzminister Olaf Scholz (Mitte) mit seinem neuen Haushalt arbeiten. Foto: AFP/Omer Messinger



Es fehlt nur noch der endgültige Beschluss: Wenn der Bundestag zustimmt, stehen der schwarz-roten Regierung 343,6 Milliarden Euro zur Verfügung, das sind 3,9 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und 2,6 Milliarden Euro mehr als überhaupt geplant.

Vor der Haushaltsdebatte im Bundestag musste der Plan erst die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses überstehen. Statt den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Entwurf zu kürzen, billigten die Abgeordneten dort sogar noch einen Nachschlag. Dank steigender Steuereinnahmen – der Staat kann bis zum Jahr 2022 mit einem Plus von 60 Milliarden Euro rechnen – ergab sich für die diesjährigen Haushaltsplanungen noch etwas mehr Spielraum.

Kostspielige Änderungen

Den kann die Regierung gut gebrauchen. Zuletzt sorgten etwa kostspielige Änderungen beim Baukindergeld für Diskussionen in der Großen Koalition. Allein bis 2021 kostet die Maßnahme, mit welcher der Staat jungen Familien beim Bau eines eigenen Hauses unter die Arme greifen will, voraussichtlich 2,7 Milliarden Euro. Bei den Koalitionsverhandlungen im Februar rechnete die Union noch mit einer Milliarde Euro weniger.

(Sollten Sie die Grafik nicht sehen, klicken Sie bitte hier.)

Trotz dieser kurzfristigen Kosten werden die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt. Das bedeutet, Olaf Scholz kann das eiserne Prinzip seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU), die schwarze Null zu halten und keine neuen Schulden zu machen, erfüllen. Seit 2014 muss der Staat keine neuen Kredite mehr aufnehmen – erstmals seit 40 Jahren. Kein zusätzliches Budget konnte das Verteidigungsministerium in den Beratungen herausschlagen. Zwar ist der Wehretat schon jetzt der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt, dennoch könnte es Ärger in der Nato und vor allem mit den USA geben, da Deutschland nach wie vor weniger Geld für das Militär ausgibt als von den Partnern erwartet wird .

Dafür darf die zuständige Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf den Haushalt 2019 hoffen. Ihr Ministerium soll rund vier Milliarden Euro mehr bekommen. Gewissheit darüber bekommt von der Leyen schon in wenigen Tagen. Denn bereits am Freitag will das Kabinett den Entwurf von Finanzminister Scholz beschließen.

Wie kommt es, dass einen Tag nachdem der Haushalt 2018 beschlossen ist schon die Planungen für das nächste Jahr finalisiert werden? Da die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD nach der vergangenen Bundestagswahl außergewöhnlich lange dauerten und die Regierung erst Mitte März stand, wurde der Haushalt für das laufende Jahr erst jetzt festgelegt. In der Zwischenzeit mussten die Bundesminister ihre Etats analysieren und Änderungswünsche vorbringen.

Mehr Geld für Investitionen

Im Haushalt enthalten ist auch ein Sondertopf für digitale Infrastruktur. Mit dem Geld sollen unter anderem 5000 Schulen schnelleres Internet bekommen. Deshalb wurden die Mittel für Investitionen erhöht. Im vorläufigen Entwurf waren noch 37,2 Milliarden Euro eingeplant gewesen, jetzt sind es 2,6 Milliarden mehr. Die Opposition ließ sich von diesem Plan nicht überzeugen.

Während die FDP der Regierung von Union und SPD "Verschwendung" vorwarf, sah die Linke "viel zu wenig öffentliche Investitionen". Die Grünen forderten mehr Geld für "Klima, Gerechtigkeit, Frieden". Die AfD ist der Ansicht, dass die Koalition auf Basis einer künstlich stimulierten Konjunktur plane und die schwarze Null nur herbeirechne.

Kilian Trabert Volontär der Nürnberger Nachrichten E-Mail