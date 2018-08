Warum es für US-Präsident Donald Trump enger wird

NÜRNBERG - Die Einschläge kommen näher: Weil die Arbeit des Sonderermittlers Robert Muellers für den US-Präsidenten immer gefährlicher zu werden scheint, will Trump jetzt Einfluss auf die Ermittlungen nehmen und diese über seinen Justizminister einstellen lassen. Das zeigt beispielhaft sein schräges Verständnis von Demokratie, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

Will die Justiz beeinflussen und hasst die freie Presse: US-Präsident Donald Trump. © dpa



Mit der Gewaltenteilung hat es Donald Trump nicht so. Laut Verfassung ist die US-Justiz unabhängig und darf von politischer Seite nicht beeinflusst werden. Den US-Präsidenten stört das nicht. Weil FBI-Sonderermittler Robert Mueller fleißig dessen ehemaligen Wahlkampfleiter Paul Manafort verhört und immer mehr Dreck ausgräbt, was die Russland-Connection betrifft, fordert Trump seinen Justizminister offen dazu auf, diese Befragungen zu unterbinden. Das ist eine unzulässige Einflussnahme des Präsidenten auf die Arbeit der Justiz.

Trump beginnt augenscheinlich zu ahnen, dass es gefährlich für ihn wird - und wirft sämtliche demokratischen Grundsätze über den Haufen. Damit beschädigt er erneut das Renomée des Amtes, das er bekleidet.

Die Verhöre von Manafort, der seinen eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen will, sind nach allem, was man hört, für die Ermittler sehr ergiebig. Vielleicht, so mutmaßen Beobachter, können Mueller und sein Team damit endgültig eine Einflussnahme russischer Geheimdienste zu Gunsten Trumps in den amerikanischen Wahlkampf beweisen. Das dürfte den Republikaner schwer beschädigen.

Man kann jetzt schon erahnen, dass die New York Times und die Washington Post diese Meldungen, so sie denn kommen, genüsslich ausschlachten werden. Und gleichzeitig ist klar, wie Donald Trump dann reagieren wird: Alle Artikel sowie die Erkenntnisse der Ermittler werden "erstunken und erlogen" und von der "fake news media" hochgekocht sein.

"Good guys" und "bad guys"

So ist das Weltbild des US-Präsidenten: es gibt "good guys", das sind die ihm äußerst gewogenen Murdoch-Medien wie Fox News. Wie eng da die Verflechtungen sind, zeigt allein ein Blick auf Personalien. Heather Nauert, eine ehemalige Fox-Moderatorin, ist Sprecherin und Kommunikationschefin des Außenministeriums und damit im absoluten "inner circle" präsent. Der neue Kommunikationschef im Weißen Haus, Bill Shine, stammt ebenfalls aus dem Hause Murdoch.

Auf der anderen Seite gibt es die "bad guys", eben die Times und die Post, an deren Wänden Dutzende Pulitzerpreise hängen. Und jetzt wird es interessant: Trumps Schelte auf die "Feinde des Volkes" ( so hat er die freie Presse mehrfach genannt), hat genau den gegenteiligen Effekt: Investigativer Journalismus blüht in der Ära Trump geradezu auf. Sowohl die Washington Post als auch die New York Times legen mächtig zu, verkaufen im Printbereich mehr Zeitungen und erreichen online deutlich mehr Leser - die Zuwachsraten sind zweistellig.

Jüngst hat der US-Präsident beiden Blättern prophezeit, binnen der nächsten sieben Jahre pleite zu gehen. Die Zahlen sprechen indes eine andere Sprache - die vierte Macht im Staat gewinnt an Reichweite und Einfluss, seit der Republikaner im Weißen Haus sitzt. Und so soll an dieser Stelle mal ein Lob stehen: "Danke, Herr Trump, das ist ein schönes Vermächtnis, wenn Sie eines Tages nicht mehr im Amt sein werden. Da haben sie der Demokratie einen großen Dienst erwiesen."

