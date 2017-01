Warum Gabriel ein guter Kanzlerkandidat sein kann

Für den SPD-Chef ist der Wahlkampf eine Chance, seine Partei zu einen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Sigmar Gabriel tritt also an. Das ist nicht überraschend, weil es kaum eine ernst zu nehmende Alternative zu ihm als Kanzlerkandidat gab. Aber es ist eine gute Nachricht für die SPD - wenn sie sich im Wahlkampf zusammenrauft. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Gabriel ist ein begnadeter Politiker, der die Menschen durchaus für sich einnehmen kann, sofern er sich nicht inhaltlich ständig verrennt. © dpa



Gabriel ist ein begnadeter Politiker, der die Menschen durchaus für sich einnehmen kann, sofern er sich nicht inhaltlich ständig verrennt. Foto: dpa



Am Ende hat er gar keine Wahl: Sigmar Gabriel wird dieses Jahr als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen. Die SPD hat die Berichte darüber zwar erstmal als „Spekulationen“ abgetan, um sich ihren eigenen offiziellen Termin zur Bekanntgabe am 29. Januar nicht nehmen zu lassen. Aber daran zweifeln, dass Gabriel in die Bresche springt, dürfte inzwischen niemand mehr.

Das liegt vor allem an einem Mangel an Alternativen. Die zwei Nebelbomben, die er selbst geworfen hat, haben sich verzogen: Martin Schulz - scheidender EU-Parlamentspräsident und zwar geachtet, aber in Deutschland wenig bekannt - mag sich geschmeichelt fühlen, dass Gabriel ihn als möglichen Kandidaten genannt hat. Aber er hat sicherlich eher Ambitionen auf den Außenministerposten, wenn Frank-Walter Steinmeier abtritt und ins Schloss Bellevue zieht. Dafür ist er auch wesentlich besser geeignet. Dass Schulz heute beim Treffen der SPD-Spitze in Düsseldorf nicht dabei ist, spricht für diese Variante.

Und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz war garantiert nicht sonderlich begeistert, als Gabriel ihn als „KK“ ins Gespräch brachte. Anstatt sich im Wahlkampf verfeuern zu lassen, regiert er lieber in der Hansestadt.

Eine gute und eine schlechte Seite

Es bleibt also beim Parteichef. Das hat für die SPD eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte: Gabriel ist weder bei Bürgern noch bei seinen Parteifreunden sonderlich beliebt. Zu oft ist er alleine mit Themen vorgeprescht oder hat sein Fähnchen nach dem Wind gedreht. In Zeiten, in denen die Menschen nach mehr Stabilität gieren und gerade die SPD sich gegen den Populismus verwahrt, ist das unglücklich. Gabriel wird es schwer haben, den Rückhalt der Partei zu gewinnen - und ohne den hat er erst recht keine Chance. Im Wahlkampf entscheidet sich, wie sehr die SPD bereit ist, ihre internen Streitigkeiten beiseite zu legen und gemeinsam für die großen Linien einzustehen.

Die gute Seite ist: Gabriel ist ein begnadeter Politiker, der die Menschen durchaus für sich einnehmen kann, sofern er sich nicht inhaltlich ständig verrennt. Und: Bei den Kandidaten mangelt es an Alternativen - bei den Koalitionspartnern nicht unbedingt. Die einzige Möglichkeit für Gabriel, tatsächlich Kanzler zu werden, ist schließlich ein Bündnis mit Grünen und Linken. Als langjähriger und bestens vernetzter Parteichef hätte er wesentlich größere Chancen, ein solches Bündnis auszuloten, als ein Martin Schulz. Mal abgesehen davon: Den Bürgern zu zeigen, dass es nach so vielen Jahren eine Alternative zur Großen Koalition gibt - allein das wäre wohltuend.

Sarah Benecke