Warum Rudi Dutschke bis heute wichtig ist

NÜRNBERG - Rudi Dutschke war ganz sicher eine tragische Figur: Er war der intellektuelle Kopf der Studentenbewegung, eines der großen politischen Talente seiner Zeit. Durch die Folgen des Attentats von 1968 wurde er weit zurückgeworfen, persönlich wie politisch. Als er dann, Ende der Siebziger, wieder in die Politik zurückkehren wollte, starb er an den Folgen der Schüsse auf ihn.

Rudi Dutschke, Studentenführer und Ideologe des SDS: Am 11. April 1968 wurde er auf dem Kurfürstendamm in Berlin niedergeschossen. Foto: Wilhelm Bertram (dpa)



Dutschke wollte ein anderes Land, und das hat er auch bekommen: Frauenbewegung, Bürgerinitiativen, die Grünen mit ihrem ökologischen Schwerpunkt - er hat das aus Dänemark nur aus der Distanz und in den Anfängen verfolgen können. Zufrieden wird er damit nicht gewesen sein.

Denn sein Ansatz war weitergehend. Er wollte mit seinen Protesten und Aktionen, mit dem von ihm propagierten langen Marsch durch die Institutionen eine Revolution der anderen Art unterstützen: Dass sich Menschen klarwerden über die Mächte, die ihrem Wohlergehen im Wege stehen. Und dann aufstehen, um sich dagegen zu wehren.

Das kann man, mit dem großen Königsberger Philosophen Immanuel Kant, als die Befreiung aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit verstehen. Solche Utopien entsprachen dem Zeitgeist von 1968 - auch wenn darin aus heutiger Sicht eine gehörige Portion Hybris enthalten ist.

Rote Linie überschritten

Vorhalten muss man Dutschke sein Verhältnis zur Gewalt gegen Sachen. Er hat sie gebilligt, er hat selbst einen (gescheiterten) Anschlag durchführen wollen und wohl mindestens einmal Molotow-Cocktails geworfen. Damit hat er eine rote Linie überschritten. Gewalt gegen Menschen, besonders die Mordtaten der RAF, lehnte er, zumindest in der Bundesrepublik, dagegen nachdrücklich ab.

Dutschke und die Studentenbewegung waren aber nur die Spitze eines Eisbergs; denn in den sechziger Jahren veränderte sich die junge Bundesrepublik fundamental. Jene Generation von Altnazis, die der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer wieder in den öffentlichen Dienst gelassen hatte, trat allmählich in den Ruhestand. Junge Menschen rückten nach, geboren vielleicht gerade noch in den Kriegsjahren, aber im Wesentlichen geprägt durch eine demokratische Bundesrepublik und auch durch das Aufbegehren der Studenten.

Demokratie als Aufgabe

Das bedeutete: Es gab nun mehr und mehr Lehrer, die Aufsätze über Frauenrechte oder Kriegsdienstverweigerung schreiben ließen, nicht mehr über völkische Themen. Richter, die von der NS-Rechtsprechung unbeeinflusst waren. Und Politiker wie den damaligen Kanzler Willy Brandt, die Demokratie als Aufgabe und Herausforderung verstanden.

Ohne diese gleichzeitige Veränderung hätte die 68er-Bewegung längst nicht die historische Bedeutung erlangt, die sie bis heute hat. Und zugleich wäre die Bundesrepublik nicht ein liberaler und weltoffener Staat geworden.

Rudi Dutschke, das darf man vermuten, hätte auch das alles kritisch, weil nicht ausreichend, gesehen. Trotzdem hat er zusammen mit der 68er-Bewegung ein Erbe hinterlassen. Es ist die Erfahrung, dass sich ein Land zum Positiven verändern lässt, wenn die Umstände passen.

Probleme, die dringend angepackt gehören, gibt es ja hierzulande genug: Die Schere zwischen Arm und Reich, die sich geöffnet hat. Die Situation der Rentner, die verstärkt von Armut bedroht sind. Die ungerechte Besteuerung von Einkommen und Kapitaleinkünften, nur zum Beispiel.

Es gibt durchaus gesellschaftliche Bereiche, in denen ein bisschen Utopie angebracht wäre. Sie muss ja nicht gleich so weit gehen wie die Vorstellungen Rudi Dutschkes; damit würde sie den Kern des Scheiterns wahrscheinlich bereits in sich tragen. Aber ein paar Visionen, wie die Bundesrepublik gerechter werden könnte, braucht das Land gerade dringend.

