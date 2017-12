Warum Söder CSU-Chef Seehofer noch immer fürchten muss

NÜRNBERG - Markus Söder hat es geschafft, er wird das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten übernehmen. Es ist die Krönung eines Polarisierers, der jetzt schnell in eine neue Rolle schlüpfen muss. Wie lange hält die Ruhe in der CSU an? Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Markus Söder ist ein Freund des großen Auftritts, ein Showman. Foto: Peter Kneffel/dpa



Ist das Stück, das die CSU da in den vergangenen Wochen, ja Monaten dargeboten hat, nun zu Ende? So hätten sie es gern in der Parteizentrale, so stellen sie es auch dar: Nach all dem Streit herrsche nun, nach der Klärung der Personalien, wieder Einigkeit, Aufbruchstimmung - weil die CSU zurück will zur alten Stärke und Größe.

Aber auch diese neue Inszenierung ist viel zu durchschaubar. Und zwar vor allem deshalb, weil alle nur zu gut das vorherige Schauspiel im Kopf haben. Und was die Beteiligten in der CSU da geboten haben, das hat bleibenden Schaden hinterlassen. Für alle Beteiligten.

Polit-Junkie mit Entzugsangst

Die Hauptfigur im Drama, das in weiten Teilen auch eine Tragikomödie ist, hat durch ihr Zaudern und Zögern erst dafür gesorgt, dass dieses Stück so quälend lange dauerte und nun, mit neuen Rollen, weitergeht. Man kennt solche Aufführungen, in denen spätestens nach der Pause das große Gähnen einsetzt und das Publikum inständig darauf hofft, dass endlich der Vorhang fällt. Horst Seehofer ist ohne Zweifel ein Großmeister solcher überlangen Darbietungen.

Der Spiegel-Reporter Jürgen Leinemann hat Politik in seinem Buch "Höhenrausch" als Droge beschrieben, die süchtig mache, weil sie das eigene Leben aufwerte - mit Dienstwagen, Stab und vor allem unendlich viel Aufmerksamkeit. Seehofer ist der Prototyp eines solchen Politik-Abhängigen: 2002 überlebte er mit Glück eine schwere, weil verschleppte Herzerkrankung. Eine Auszeit hielt er aber nicht lange durch.

Und er kann nicht lassen von der Droge: Seehofer tat alles, um den Machtwechsel zu verzögern. Spielte, wie stets, gern mit Menschen. Brachte Guttenberg ins Spiel, dann Ilse Aigner, zum Schluss Joachim Herrmann. Ließ jene Senioren-Runde der CSU-Honoratioren Stamm, Stoiber und Waigel inthronisieren zur Klärung der Führungsfragen - alles mit dem alleinigen Ziel: ein bisschen länger an der Macht zu bleiben.

So ein zugleich zutiefst erbarmenswertes wie erbärmliches Schauspiel geht nicht ohne Narben und tiefe Beschädigungen ab. Seehofers Abwehrschlacht hat ihn geschwächt, aber auch die gesamte CSU. Umfragen zeigen: Die Wähler haben solche Machtspiele satt, ihnen sind Politiker lieber, die Probleme bekämpfen statt Konkurrenten.

Nun also hofft Seehofer auf einen Ministerposten in Berlin. Das kommt einem bekannt vor: Auch Edmund Stoiber peilte in der ersten Großen Koalition 2005 ein Amt in Berlin an, mindestens Superminister wollte der Ministerpräsident werden. Aber er zauderte, zögerte - und kehrte zurück in die Staatskanzlei. Es war der Anfang seines politischen Endes, herbeigeführt von ihm selbst.

Selbst demontiert, wie Stoiber

Seehofer hat sich, ähnlich wie Stoiber, selbst demontiert. Er ist angeschlagen. Seine Macht erodiert; das wird sich beschleunigen, ob in einer Großen Koalition oder einer Minderheitsregierung. Es wird, vor allem mit einer Kanzlerin Angela Merkel, eine Regierung der Verlierer; ob sie lange hält, ist eher fraglich. Eines aber könnte Seehofer als Minister tun: Querschüsse gegen den abgeben, der dann in Bayern regiert.

Nämlich einer, der keinerlei Skrupel hat, sein Profil auf Kosten von "denen in Berlin" zu schärfen. Markus Söder hat erreicht, wofür er seit Jahren mit allen Mitteln gekämpft hat: Er wird Ministerpräsident. Aber wie lange? Viel Zeit hat er nicht, der Wahlkampf beginnt, wenn er gerade im Amt ist. Der Nürnberger weiß, was die CSU erwartet: die Verteidigung ihres allerwichtigsten Ziels - die absolute Mehrheit in Bayern.

Das aber ist ein Kraftakt sondersgleichen. Denn momentan zeigen alle Umfragen: Die CSU wird wohl zum zweiten Mal einen Koalitionspartner brauchen. Wie Söder das verhindern, wie er Stimmen von der AfD oder der FDP zurückholen will, darüber kann er dann nicht mehr nur reden, sondern das muss er dann zeigen. Umso schwieriger, wenn in Berlin der alte Erzfeind sitzt - und an der Demontage dessen arbeiten könnte, der ihm sein Ein und Alles genommen hat: die Macht. Söder muss an mehreren Fronten erfolgreich agieren: Er muss die derzeit verletzte, über ihre Spitze entsetzte Partei wieder zusammenführen. Schwer für einen, der vor allem eines kann: polarisieren, attackieren.

Ab und an blitzen sie auch bei Söder auf: staatsmännische Töne. Nun muss er rasch in eine neue Rolle schlüpfen: Welche Idee, welches Vision hat er denn für Bayern - für den Freistaat und für seine Bürger? Vieles, was der Auch-Heimatminister bisher durchdrückte, wirkte da eher rückwärtsgewandt - wer Spitzenreiter beim Flächenverbrauch ist, der gibt Heimat eher preis als dass er sie bewahrt.

Mut hat er, Demut braucht er

Da muss mehr kommen, will Söder auch die nicht geringe Zahl seiner Gegner (innerhalb und außerhalb der CSU) überzeugen. Mit "Mut und Demut" wolle er sich an die Arbeit machen, sagte er nun.

Dass er Mut hat, das bekamen viele zu spüren. Demut zählt zu den bisher eher unbekannten Eigenschaften Söders. Er wird sie allerdings brauchen angesichts seiner Aufgaben-Fülle. Und der Tatsache, dass nicht wenige, auch in der CSU, gerade ihm gern beim Scheitern zusehen würden.

