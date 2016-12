"Was billig ist, ist meist nicht fair gehandelt"

Entwicklungsminister Gerd Müller im Interview über gerechten Handel und Afrika - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fluchtursachenbekämpfung ist für Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (CSU), kein leerer Begriff. Bei seinen Reisen nach Afrika und Asien ist er zu dem Schluss gekommen, dass der faire Handel eine der wichtigsten Stellschrauben ist, um Flucht aus den betroffenen Ländern zu verhindern.

Gerd Müller fordert, dass wir „den Näherinnen in Bangladesch endlich mal existenzsichernde Löhne bezahlen statt Hungerlöhne, von denen sie nicht leben können.“ Hier besucht er die Textilfabrik der GBL Group in Bazipur/Bangladesch. Sie ist dort das erste Partnerunternehmen des fairen Textilbündnisses. © Foto: photothek.net



Für Afrika will Gerd Müller 2017 einen Masterplan vorlegen. Und: Er will Menschen ab 30 motivieren, sich beim neuen Weltdienst 30plus ehrenamtlich zu engagieren.

Herr Minister Müller, Sie betonen immer wieder, wie wichtig faire Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern sind. Und appellieren an Verbraucher, den fairen Handel zu unterstützen. Wie fair produziert waren die Weihnachtsgeschenke, die bei Familie Müller unterm Christbaum lagen?

Gerd Müller: Wir haben vereinbart, dass wir uns keine großen Geschenke machen, sondern Zeit und Freude schenken. Am Ende lag dann doch etwas für mich unterm Baum – Hemd und Krawatte. Doch die kommen heute selbstverständlich von Mitgliedern des fairen Textilbündnisses, das wir 2014 nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ins Leben gerufen haben. Das „Bündnis für nachhaltige Textilien“ hat bereits über 180 Mitglieder und das Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Textilindustrie in Niedriglohnländern zu verbessern. Wenn ich selbst in Kaufhäusern unterwegs bin, frage ich die Verkäufer schon mal nach fairer Kleidung. Meist kommt die Gegenfrage, was das denn sei.

Schrecklich, oder?

Müller: Schrecklich, ja. Weil unsere Jeans für fünf Euro in Bangladesch gefertigt und für 20, 50 oder 100 Euro in Nürnberg verkauft wird. Man fragt sich, wo die Spanne dazwischen bleibt und ob es nicht fair wäre, auch den Tausenden Näherinnen endlich mal existenzsichernde Löhne zu bezahlen statt Hungerlöhne, von denen sie nicht leben können.

Das faire Textilbündnis wird zwar für seine guten Absichten gelobt, die miserablen Produktionsbedingungen hat diese Selbstverpflichtung aber bisher noch nicht einschneidend verbessern können…

Müller: Wir haben in den zwei Jahren, in denen unser Bündnis besteht, deutlich mehr erreicht als erwartet. Es ist ein Riesenerfolg, dass sich Textilanbieter, die 60 Prozent des deutschen Einzelhandels abdecken, auf den Weg zu einer fairen und ökologisch sauberen Produktion machen. Auch große Player wie Adidas oder C & A sind dabei. Das zeigt doch, dass es geht – sogar freiwillig und ohne Gesetze. Vor wenigen Wochen haben wir einen Meilenstein gesetzt – wir haben den gemeinsamen Fahrplan verabschiedet, mit dem die Ziele des Textilbündnisses umgesetzt werden sollen: existenzsichernde Löhne, keine Kinderarbeit und ökologische Mindeststandards. Das erwartet der Verbraucher zurecht.

Aber ab wann wird denn dann wirklich fair produziert?

Müller: Die Mitglieder des Bündnisses sind bei Erfüllung der Standards auf unterschiedlichem Niveau. Ein Teil produziert schon fair, andere sind auf dem Weg. Wo genau sie sich befinden, werden sie bis Ende Januar 2017 freiwillig veröffentlichen, bis Ende Januar 2018 sollen alle Mitglieder ihre Produktionsprozesse offenlegen. Dann wird das für den Verbraucher sehr transparent. Schon jetzt kann sich jeder auf unserem Internetportal textilklarheit.de über die Glaubwürdigkeit der Umwelt- und Sozialsiegel für Textilien informieren.

Wie sieht es aus mit der Verantwortung der Verbraucher?

Müller: Jeder Einzelne trägt Verantwortung für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in der Welt. Wenn ich mir die Sonderangebote der Discounter ansehe – Kaffee minus 35 Prozent, die Tafel Schokolade für 39 Cent – ist das unverantwortlich gegenüber den Menschen, die für Hungerlöhne schuften, etwa Millionen von Kindern, die auf den Kakaoplantagen Westafrikas Kakaobohnen für unsere Schokolade ernten. Und die selbst noch nie Schokolade gegessen haben. Viele von uns sind nicht bereit, einen fairen Preis zu bezahlen – deshalb müssen viele Kinder arbeiten, obwohl sie zur Schule gehen sollten. Das könnte jeder von uns ändern, indem er nachdenkt und nicht bei den billigsten Produkten zugreift, sondern auf das Fairtrade-Siegel achtet. Denn billig ist ja meist nicht fair.

Achten Sie selbst im Alltag darauf, dass Ihre Lebensmittel aus fairer Produktion sind?

Müller: Ja, denn wir müssen Reden und Handeln in Einklang bringen – da kann jeder bei sich zu Hause beginnen. Zum Beispiel, indem er kein Wasser aus den für die Umwelt höchst problematischen Plastikflaschen mehr trinkt, sondern aus dem Wasserhahn. Wiederverwendbare Taschen statt Plastiktüten sollten selbstverständlich sein. Ich habe gerade im Flugzeug die Lufthansa-Stewardess gefragt, ob sie auch fairen Kaffee im Angebot hat. Das wusste sie nicht. Daran sieht man: Selbst Großkonzerne, in diesem Fall eine große Fluggesellschaft, haben noch nicht das nötige Bewusstsein.

Die Fischfangnationen Mauretanien (im Bild ein dortiger Fischmarkt) und Senegal sind durch Industriefischer aus China, Japan und Europa in ihrer Existenz bedroht. Gerd Müller fordert strenge Abkommen. © Foto: photothek.net



Bei Ihnen im Ministerium gibt es aber fair produzierten Kaffee?

Müller: Selbstverständlich. Wir haben das Ministerium einem kompletten Fair-Check unterzogen. Und damit ein Modell vorgelegt für andere Behörden. Erfreulich ist, dass wir unter den Städten und Kommunen schon eine ganze Reihe von Verbündeten haben. Die Stadt Nürnberg geht hier als Fair-Trade-Stadt voraus – zusammen mit Gastronomie und Handel bis hin zu fair beschaffter Dienstkleidung. Ich hoffe sehr, dass der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Dr. Ulrich Maly, diese Initiative deutlich ausweitet und so ein Signal setzt. Alle deutschen Städte sollten es aufnehmen. Denn die öffentliche Hand ist der größte Nachfrager auf dem deutschen Inlandsmarkt mit einem Beschaffungsvolumen von 300 Milliarden Euro jährlich. Das Umdenken darf nicht nur Kaffee und Textilien betreffen. Woher kommt das Holz für Möbel, woher kommen die Teppiche? Wurde das Material fürs Straßenpflaster von Kindern in Steinbrüchen hergestellt? Ich freue mich, dass der Städtetag sich offen zeigt und 2016 viele neue Fair-Trade-Städte zertifiziert wurden. Damit wird auch für den Bürger das starke Signal gesetzt: Ich kann selbst etwas tun, indem ich nachhaltig konsumiere und lebe.

Sie haben Freihandelsabkommen wie TTIP in Ihrer direkten Art als Ausbeutung bezeichnet, weil freier Handel ohne Standards grenzenlos sei. Wie kommt so viel Direktheit bei Ihren Parteikollegen in der CSU an?

Müller: Ich habe das nicht auf TTIP bezogen, sondern gesagt, freier Handel ohne Standards im sozialen und ökologischen Bereich und ohne Grenzen bedeutet Ausbeutung von Mensch und Natur. Dies sehen wir in vielen Ländern Afrikas, etwa im Kongo, wo Coltan für unsere Handys unter brutalen Bedingungen abgebaut wird – oder in Nigeria, wo die Ölförderung zur Vernichtung der Mangrovenwälder führt. Freier Handel kann nicht das Ziel für den globalen Handel sein. Global produzierte Güter, die wir in Bayern auf dem Tisch bekommen, benutzen und verbrauchen, müssen weltweit von den Konzernen in den Herkunftsländern nach sozialen und ökologischen Mindeststandards produziert werden.

Bei TTIP wäre da noch eine Menge zu tun...

Müller: Ja, die Standards müssen noch verhandelt werden. Die Amerikaner haben noch einen weiten Weg vor sich. Aber bei CETA hat Wirtschaftsminister Gabriel durch Hartnäckigkeit ein Abkommen erzielt, das soziale und ökologische Mindeststandards setzt. Man darf nicht immer mit brutaler Kritik reagieren. Handel ist schließlich wichtig und schafft Wohlstand und Arbeitsplätze, gerade in Deutschland leben wir von Export und Handel. Wir müssen aber von einem freien zu einem fairen Handel kommen.

Dürre, Klimawandel, Hunger – die großen Fluchtbewegungen aus Afrika stehen noch bevor. Wie kann die Politik helfen, Flucht zu vermeiden?

Müller: Die aktuell größte Herausforderung ist, das Überleben der Flüchtlinge aus Aleppo, Mossul und weiteren Kriegsgebieten zu sichern. Aktuell finanzieren wir in und um Syrien 50 Prozent des Welternährungsprogramms für Kinder und Babys aus deutschen Mitteln. Das soll sicherstellen, dass die Menschen über den Winter kommen. Mittel- und langfristig müssen wir nach Afrika blicken: 2016 kamen 160 000 Afrikaner über das Mittelmeer nach Italien. Dieser Kontinent bietet viele Chancen, aber hat auch viele Krisen und ist eine Herausforderung aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums. Das Durchschnittsalter liegt bei 20. Bis 2030 wird sich die Bevölkerung verdoppeln, jedes Jahr sind 20 Millionen neue Arbeitsplätze nötig. Wenn die Jugend keine Arbeit findet, macht sie sich auf den Weg nach Europa. Die Not wird verstärkt durch den Klimawandel, weil viele durch die Erderwärmung ihre Lebensgrundlagen verlieren. Wir Europäer tragen ganz erheblich dazu bei. Unser Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 liegt um das Zehnfache höher als etwa in Nigeria. Also stehen wir in der Verantwortung.

Zum Beispiel, was eine nötige Korrektur der verfehlten EU-Fischereipolitik betrifft, die afrikanischen Fischern die Lebensgrundlage entzieht?

Müller: Da stimme ich zu, das Thema sehe ich mir 2017 genau an. Ich war gerade in Mauretanien und Senegal, wo mir die Fischer die Lage erörtert haben. Es ist eine Existenzbedrohung, was die Industriefischerei dort anrichtet, seien es Chinesen oder andere asiatische Fangflotten. Wir brauchen europäisch-afrikanische Fischereiabkommen, aber auch solche auf UN-Ebene, mit allen Staaten, die Hochseefischerei betreiben, das ist elementar. In Mauretanien helfen wir mit deutscher Entwicklungszusammenarbeit, durch ein satellitengestütztes System zur Überwachung der illegalen Fischerei.

Wie muss eine sinnvolle Entwicklungsstrategie für Afrika aussehen?

Müller: Ich werde Anfang Januar einen Masterplan mit Afrika vorlegen, der mit den afrikanischen Partnern entwickelt wird. Es ist entscheidend, dass wir weg von der Geber-Nehmer-Thematik und der früheren Entwicklungshilfe hin zur Partnerschaft kommen. Ich setze auf drei Schwerpunkte: Erstens müssen wir die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit stärker an Bedingungen knüpfen wie Abschaffung der Korruption und gute Regierungsführung. Zweitens brauchen wir die deutsche Wirtschaft – Investitionen in Afrika müssen durch steuerliche Impulse unterstützt werden. Die wachsende Bevölkerung braucht Schulen, Straßen, Häuser, Energie, Kraftwerke – alles, was wir mit deutscher Ingenieurleistung liefern können. Es ist fatal, dass unsere Industrie diesen Markt noch nicht als Chance begreift, sondern immer nur die Krisen und Kriege sieht – und den Chinesen alles überlässt. Drittens liegt der größte Struktureffekt für Arbeitsplätze und Afrikas Zukunft im fairen Handel.

Was beeindruckt Sie bei Ihren Begegnungen mit den Menschen in Afrika am meisten?

Müller: Die Kinder, die Fröhlichkeit, der Mut und die Freude, die sie bei jeder Begegnung vermitteln, obwohl sie arm sind. Das Menschliche ist der größte Gewinn bei jedem Afrika-Besuch. Dazu kommt: Die Afrikaner bauen besonders auf Deutschland, wir sind in vielfacher Hinsicht Vorbild. Zum Beispiel bei der Musik. So wurde ich in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, mit Musik von Beethoven und Mozart empfangen – gespielt auf Instrumenten, die aus Müll gefertigt waren. Das war ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis.

Was können denn normale Menschen tun, um konkrete Entwicklungshilfe zu leisten – außer zu spenden?

Müller: Bisher haben wir das Programm „Weltwärts“ für junge Menschen ab 18 sowie das Programm Senior Expert Service (SES). Es beeindruckt mich sehr, wenn junge Deutsche für ein Jahr nach Afrika gehen – und Afrikaner zu uns kommen. Das ist für beide Seiten ein sehr gewinnbringender kultureller Austausch, da werden Vorurteile abgebaut – ein Gewinn fürs Leben. Und dann haben wir den SES, wo hervorragende Arbeit geleistet wird. Diesen weiten wir 2017 aus zu einem Weltdienst 30plus. Jeder Berufstätige kann und soll einen Beitrag erbringen. Es gibt heute viele 35- oder 40-Jährige, die eine Auszeit für drei oder sechs Monate nehmen und ehrenamtlich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchten. Für sie ist dies das ideale Programm: Jeder wird gebraucht und ist entsprechend seinen Fähigkeiten einsetzbar – egal, ob Krankenschwester, Journalistin oder Schlosser. Das unterstützen wir und bringen Interessenten für diese ehrenamtliche Tätigkeit im richtigen Land mit dem richtigen Partner zusammen. Auch für Menschen, die seit 20 Jahren in einem Unternehmen arbeiten, kann es wie ein Jungbrunnen wirken, zu erfahren, wie man in einem afrikanischen Land lebt, wie Leben anderswo gestaltet und wie man gebraucht wird. Ich bin sicher: Jeder, der in einer Alltagsmaschinerie steckt und sich manchmal nach dem Sinn fragt, wird nach einem solchen Auslandsaufenthalt mit großem Gewinn zurückkommen. Einem Gewinn an Erfahrung, Freude, Liebe und Wertschätzung.

Fragen: Stephanie Rupp