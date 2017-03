Markige Sprüche gehören zum Politischen Aschermittwoch einfach dazu. In einem Wahljahr fallen die Reden der Politiker aber noch derber aus als sonst. CSU-Chef Horst Seehofer warf Martin Schulz "Schlamperei" vor und der SPD-Mann sprach bereits von der Kanzlerschaft. Was sonst noch in Niederbayern passiert ist, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.