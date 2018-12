Das Papier wurde am Montag von den Vereinigten Nationen gebilligt: Der UN-Migrationspakt. Fragen und Antworten zu einem Abkommen, das wohl kaum Auswirkungen haben wird.Was genau sind die Ziele des "Globalen Pakts für eine sichere, geordnete und reguläre Migration"?Insgesamt werden in dem Papier auf 32 Seiten 23 einzelne Ziele formuliert. Zentral erscheinen die beiden folgenden: Da geht es zum einen um Information. Nach der Vorstellung der Verfasser sollen Migranten über alles Wichtige Bescheid wissen, was ihre Wanderung betrifft, bevor sie sich auf den Weg machen. Das beinhaltet explizit die damit verbundenen Risiken. Auch die Menschen in den Transit- und Aufnahmeländern bräuchten "objektive und faktengestützte Informationen" über Vor- und Nachteile von Migration, so die UN — um politischen Agitatoren, die Wanderungsbewegungen per se für schlecht halten und für ihre Zwecke instrumentalisieren, etwas entgegenzusetzen. © Km Asad/ZUMA Wire/dpa