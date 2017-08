Was tun gegen die schlechte Luft in Nürnberg?

Stickoxidbelastung ist zu hoch: Umwelthilfe droht der Stadt mit Klage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist ein Kampf um mehr saubere Luft in Nürnberg: Bürger und Verbände fordern Fahrverbote, City-Maut oder Umweltzonen, um den Verkehr zu reduzieren. Wir haben diese Forderungen an die Kommune und deren Antworten zusammgefasst.

Nach dem Dieselgipfel steigt der Druck auf Politik und Autobranche. Die Deutsche Umwelthilfe hat für 45 weitere Städte formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide eingeleitet – darunter auch Nürnberg. Die für die Luftreinhaltung zuständigen Behörden werden aufgefordert, binnen vier Wochen wirksame Maßnahmen – wie etwa Diesel-Fahrverbote – verbindlich zu erklären, so Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch.

Er reagierte mit diesem Vorstoß auf neue amtliche Berechnungen. Demnach bleibt die Luft in fast 70 Städten trotz der auf dem Dieselgipfel beschlossenen Maßnahmen schmutziger als erlaubt. Laut Bundesumweltamt dürfte die Belastung der Stadtluft mit gesundheitsschädlichem Stickoxid um bis zu sechs Prozent sinken. Das reicht in vielen Orten nicht, um den EU-Grenzwert einzuhalten.

In Düsseldorf, München und Stuttgart gibt es bereits erste Richtersprüche. Insgesamt klagt die DUH bisher in 16 Fällen. Auch in Nürnberg wird der Wert an der Von-der-Tann-Straße seit Jahren überschritten. Die Messstation steht stellvertretend für weitere, ähnliche Straßen in der Stadt. Resch ist sicher, dass Richter die Kommunen bereits 2018 zu Fahrverboten zwingen werden.



In Düsseldorf, München und Stuttgart gibt es bereits erste Richtersprüche. Insgesamt klagt die DUH bisher in 16 Fällen. Auch in Nürnberg wird der Wert an der Von-der-Tann-Straße seit Jahren überschritten. Die Messstation steht stellvertretend für weitere, ähnliche Straßen in der Stadt. Resch ist sicher, dass Richter die Kommunen bereits 2018 zu Fahrverboten zwingen werden.

nb/dpa