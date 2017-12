Weidel als Beisitzerin in den AfD-Vorstand gewählt

HANNOVER - Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, ist als Beisitzerin im Parteivorstand bestätigt worden. Bei der Abstimmung auf dem Parteitag in Hannover erhielt Weidel 69 Prozent der Stimmen.

"Die Merkel-Dämmerung ist längst eingetreten. Das waren wir", sagte Weidel bei ihrer kurzen Bewerbungsrede. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, ist als Beisitzerin im Parteivorstand bestätigt worden. Bei der Abstimmung auf dem Parteitag in Hannover erhielt Weidel am Sonntag 69 Prozent der Stimmen. In ihrer kurzen Bewerbungsrede dankte sie den AfD-Mitgliedern für ihren Einsatz im Wahlkampf

Die AfD habe bei der Bundestagswahl im September einen "historischen Erfolg" erzielt. Das danach ausgebrochene "Regierungbildungschaos" sei bezeichnend für den Zustand der "Altparteien", betonte Weidel. "Die Merkel-Dämmerung ist längst eingetreten. Das waren wir."

Deutschland habe mit der AfD wieder eine echte Opposition. Die anderen Parteien hätten Deutschland offensichtlich aufgegeben und würden es "verscherbeln".