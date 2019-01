Nach monatelanger Diskussion ist nun die Politik am Zug - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Deutschland soll bis spätestens Ende 2038 die Stromgewinnung aus Kohle beenden: Das fordert jetzt die von der Regierung eingesetzte Kommission. Doch wie bewältigt man eine solche Mammutaufgabe? Wir zeigen, wie der deutsche Kohle-Ausstieg gelingen soll.

Einigung nach monatelanger Diskussion: Auf 126 Seiten plus 210 Seiten Anhang Seiten erklärt die Kohlekommission, wie sie sich den Ausstieg aus dem Kohlestrom vorstellt. Jetzt ist die Politik dran. Was die Kommission dem Bund an Hausaufgaben aufgegeben hat.