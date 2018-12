Wolbergs-Prozess: Regensburgs Alt-OB Christa Meier sagt aus

REGENSBURG - Die frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, Christa Meier (SPD), ist als Zeugin im Korruptionsprozess um den suspendierten Rathauschef Joachim Wolbergs (SPD) geladen. Ihre Aussage im Zusammenhang mit der umstrittenen Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes wird für Montag (14 Uhr) erwartet.

Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Eine der entscheidenden Fragen in dem Prozess ist, ob bei der Vergabe von drei Bauabschnitten des Nibelungenareals an den ebenfalls angeklagten Unternehmer Volker Tretzel dessen Spenden an die SPD eine Rolle gespielt haben.

Neben Wolbergs und Tretzel sind der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Hartl sowie Tretzels ehemaliger Mitarbeiter Franz W. angeklagt. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen, Hartl muss sich wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme verantworten, W. wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz.

