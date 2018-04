Zahlen zur Kinderarmut: Das System muss endlich reagieren

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind auf Grundsicherung angewiesen - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Mit Statistiken ist das immer so eine Sache. Das gilt auch für die jüngsten Daten der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA), wonach inzwischen knapp jedes siebte Kind unter 18 Jahren in Deutschland auf Hartz IV angewiesen gewesen ist. Das Problem ist in diesem Fall nicht die aktuelle Steigerung, meint NN-Politikredakteur Georg Escher.

Knapp jedes siebte Kind unter 18 Jahren in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf Hartz IV angewiesen gewesen. © Patrick Seeger/dpa



Knapp jedes siebte Kind unter 18 Jahren in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf Hartz IV angewiesen gewesen. Foto: Patrick Seeger/dpa



Etwas mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren lebten im vergangenen Jahr in Familien, die auf die staatliche Grundsicherung angewiesen waren, weil die Eltern entweder arbeitslos waren oder einfach zu wenig verdienten. Für ein reiches Land wie Deutschland ist das eine Größenordnung, die zumindest erklärungsbedürftig ist.

Die jüngste Steigerung um gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr ist dabei keine Überraschung. Es sind vor allem Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die die Zahlen nach oben treiben. Mehr als 200 000 stammen dabei aus syrischen Familien, die vor dem seit 2011 tobenden Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen sind.

Gleichwohl, Kinder aus ausländischen Familien – und dazu gehören auch solche, deren Eltern aus EU-Ländern wie Bulgarien nach Deutschland gekommen sind – machen nur ein gutes Viertel aller Fälle aus. Die Frage allerdings stellt sich, wie mit diesen Kindern umgegangen wird.

Völlig unzureichend vorbereitet

Da zeigt sich, dass das deutsche Bildungswesen auf diese Situation nach wie vor völlig unzureichend vorbereitet ist. Das fängt in den Kinderkrippen an und zieht sich durch bis in die Gymnasien. Das Umfeld ändert sich dramatisch, doch unser Bildungswesen zeigt eine unverständliche Trägheit.

Quer durch das System gilt: Ob der Nachwuchs eine Chance auf Erfolg hat, hängt zu starken Teilen davon ab, wie gut die Eltern ihren Aufgaben gerecht werden. Viele Mütter und Väter sind da heillos überfordert – und die Leidtragenden sind ihre Kinder. So vererbt sich Armut. Und das darf eigentlich nicht sein.

Wo vor allem anzusetzen wäre, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor allem an Schulen muss die Ganztagsbetreuung massiv ausgebaut werden. Und da klafft bisher eine viel zu große Lücke. Laut einer Prognos-Studie aus dem vorigen Jahr gab es für 44 Prozent aller Grundschulkinder nach Schulschluss gegen Mittag kein Betreuungsangebot, obwohl die Eltern dafür dringenden Bedarf angemeldet hatten. Die Folgen sind schlimm – nicht nur menschlich. Ein Land, dessen wichtigste Ressource das Know-how ist, darf sich das auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten.

Nur ein kleiner Schritt

Immerhin, im Regierungsprogramm der Großen Koalition wurde wenigstens ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschülern vereinbart. Das ist ein Schritt nach vorne, reicht aber in keiner Weise aus. Der Betreuungsbedarf endet keineswegs mit der vierten Klasse. Und die beschlossenen zwei Milliarden Euro für den Ausbau der Betreuung sind auf das ganze Land umgelegt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es wird sich ziehen – und das wird Folgen haben, die sehenden Auges hingenommen werden.

Anstatt sich erbitterter Schlachten um die Frage zu liefern, ob der Islam zu Deutschland gehört, wäre es viel sinnvoller, sich um die Behebung dieser wirklich schädlichen Schwachstelle im System der Integration zu kümmern. Von dieser Bundesregierung wird das wohl nicht zu erwarten sein. Und die meisten Bürger kümmert es auch zu wenig.

Georg Escher E-Mail