Eine neue Ära bricht an: Am Freitag hat die CDU bei ihrem 31. Parteitag ihren neuen Parteivorsitz gewählt. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Friedrich Merz setzte sich Annegret Kramp-Karrenbauer durch, den emotionalen Höhepunkt setzte aber der Abschied von Angela Merkel.

Die Proteste der "Gelbwesten" hinterlassen in Paris eine Spur der Zerstörung. Viele Menschen gehen zum dritten Mal in Folge am Wochenende auf die Straße, um gegen die Missstände zu protestieren. Die Demonstrationen enden erneut in Randalen und Verwüstung. Die dramatischen Bilder gibt es hier.