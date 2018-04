Martin Luther King hat die Menschen mit seinen Ideen weltweit aufgerüttelt. Der Bürgerrechtler setzte sich in den 50er und 60er Jahren für die Aufhebung der Rassentrennung ein. Mit seiner Rede "I have a dream" prägte er eine ganze Generation. Am 4. April jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. © dpa/Montage: nordbayern