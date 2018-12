Sie möchten dem Nürnberger Christkindlesmarkt einen Besuch abstatten? Dann tun Sie uns und sich einen Gefallen und klicken sich durch diese fränkischen Weisheiten, Flüche und sonstigen rhetorischen Highlights - sie möchten doch schließlich mitreden können, oder etwa nicht? Denken Sie sich an dieser Stelle bitte ein Zwinkersmilie.

So langsam beginnt es auch in Neustadt an der Aisch zu weihnachten: Zum sechsten Mal ließ das Christkind die Stadt zum Advent leuchten und Kinderaugen mit kleinen Geschenken strahlen