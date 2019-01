Polizei: Angreifer befinden sich noch im Hotel in Nairobi

vor 1 Stunde

NAIROBI (DPA) - Einige der Angreifer des Anschlags auf ein Hotel in Kenias Hauptstadt Nairobi befinden sich noch in dem Gebäude. Das bestätigte Polizeichef Joseph Boinnet am Dienstag.

dpa