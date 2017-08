Polizei: Auto tötet Fußgänger an Bushaltestelle in Marseille

MARSEILLE - Ein Auto hat in Marseille nach Polizeiangaben einen Fußgänger in der Nähe einer Bushaltestelle angefahren und getötet. Es habe ein Festnahme gegeben, bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.

dpa