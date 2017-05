Polizei behandelt Explosion in Manchester wie Terrorfall

vor 1 Stunde

MANCHESTER - Die Polizei in Manchester behandelt die Explosion in einer Konzerthalle vorerst wie einen Terrorfall. Dies gelte, bis andere Erkenntnisse vorlägen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

dpa