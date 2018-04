Polizei bestätigt: Tote und Verletzte in Münster

vor 56 Minuten

MÜNSTER - In Münster hat es bei einem Zwischenfall mit einem Auto Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge.

dpa