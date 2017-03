Polizei: Nur ein Toter in Herner Wohnung

vor 1 Stunde

HERNE - In der Wohnung in Herne, die im Zusammenhang mit der Festnahme von Marcel H. untersucht wurde, ist nur eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Zunächst hatten die Ermittler von zwei Toten gesprochen. Dies sei "nicht korrekt".

dpa