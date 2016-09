Polizeichef: Gewalt in Bautzen ging von Flüchtlingen aus

vor 15 Minuten

BAUTZEN - Die gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in der sächsischen Stadt Bautzen sind nach Angaben der Polizei von Asylsuchenden ausgegangen.

Ein Großaufgebot von rund 100 Polizisten trennte die Gruppen. © Xcitepress (dpa)



Aus einer Gruppe von 15 bis 20 minderjährigen Asylbewerbern seien Flaschen und Steine in Richtung der Rechten geflogen, sagte der Bautzener Polizeichef Uwe Kilz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Bautzen.

Ein Großaufgebot der Polizei auf dem Kornmarkt in Bautzen: Rund 100 Beamte waren während der Auseindersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtligen im Einsatz. © Xcitepress (dpa)



Bereits bei einer Konfrontation am vergangenen Freitag sei Gewalt zunächst von jungen Flüchtlingen ausgelöst worden. Der Landkreis Bautzen will den etwa 30 in der Stadt lebenden jugendlichen Flüchtlingen nun ein Alkoholverbot und eine Ausgangssperre ab 19.00 Uhr aussprechen.

Mitarbeiter der Sächsischen Sicherheitswacht in Bautzen: Die Sicherheitswachten sind ein freiwilliger Polizeidienst. © Sebastian Kahnert (dpa)



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung. Derzeit werde Videomaterial ausgewertet, sagte der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Görlitz, Klaus Mehlberg. Zahlreiche Personalien seien aufgenommen worden, eine Reihe von Personen der Polizei bereits bekannt.

