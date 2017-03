Preisabschlag für Jacksons frühere Neverland-Ranch

LOS ANGELES - Wer die ehemalige Neverland-Ranch des 2009 gestorbenen Popstars Michael Jackson kaufen will, kann jetzt fast ein Schnäppchen machen.

Die ehemalige Neverland-Ranch kostet jetzt «nur» noch 63,5 Millionen Euro. © rmando Aroriyo (dpa)



Das etwa elf Quadratkilometer große Anwesen in Los Olivos im US-Bundesstaat Kalifornien ist für 67 Millionen US-Dollar (umgerechnet 63,5 Millionen Euro) bei dem Immobilienmakler Coldwell Banker Residential Brokerage gelistet. Im Mai 2015 war das Grundstück noch für 100 Millionen Dollar (damals umgerechnet 91 Millionen Euro, heute knapp 95 Millionen Euro) angeboten worden.

Das Anwesen wird unter dem Namen "Sycamore Valley Ranch" angepriesen. "Dieses exemplarische Kalifornien-Anwesen ist jetzt bereit für das nächste Kapitel auf seiner Reise", sagte die Maklerin Joyce Rey der "Los Angeles Times". Das Hauptgebäude mit mehr als 1100 Quadratmetern Fläche ist im französischen Stil errichtet, bietet nach Angaben der Immobilienagentur fünf großzügige Schlafzimmer mit fünf offenen Kaminen und ein Eichenholzparkett, das ursprünglich in zwei Schlössern in Frankreich verlegt war. Für Bedienstete ist ein eigener Seitentrakt des Hauses vorgesehen.

Auf dem riesigen Gelände stehen mehr als 20 Gebäude - darunter zwei Gästehäuser, ein Kino und Pferdeställe. Außerdem gibt es einen Basketball- und einen Tennisplatz mit Flutlicht, einen Pool mit Sprungturm, zwei Seen und eine eigene Miniaturzug-Strecke samt Bahnhof. Im Moment gehört das Anwesen der Investmentfirma Colony Capital.

Der "King of Pop" hatte das Grundstück 1988 gekauft und nach dem mythischen "Nimmerland" von Peter Pan benannt, in dem Jungen nie groß werden. Er verwandelte das Areal, auf dem er mit seinem Schimpansen Bubbles wohnte, in einen gewaltigen Spielplatz mit Vergnügungspark und Zoo. Diese sind mittlerweile verschwunden. Jackson verlor das Interesse an der Neverland-Ranch, nachdem sie wegen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs gegen ihn von der Polizei durchsucht worden war. Der Musiker wurde von dem Verdacht freigesprochen, aber der Zauber von Neverland war für ihn anscheinend zerstört. Er lebte bis zu seinem Tod 2009 vorwiegend in Los Angeles.

