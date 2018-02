Preise der 68. Berlinale

BERLIN - Die Internationale Jury der 68. Berlinale unter Vorsitz von Regisseur Tom Tykwer hat am Samstagabend die begehrten Bären-Trophäen vergeben. Zuvor kürten zahlreiche unabhängige Jurys ihre Preisträger.

Die Berlinale-Bären wurden vergeben. © Axel Schmidt/Reuters Pool (dpa)



Internationale Jury:

GOLDENER BÄR: "Touch Me Not" von Adina Pintilie (Rumänien)

SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: "Gesicht" ("Twarz") von Małgorzata Szumowska (Polen)

SILBERNER BÄR, ALFRED-BAUER-PREIS für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: "Die Erbinnen" ("Las herederas") von Marcelo Martinessi (Paraguay)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: "Isle of Dogs" ("Isle of Dogs - Ataris Reise") von Wes Anderson (USA), Animationsfilm

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Ana Brun in "Die Erbinnen" ("Las herederas") von Marcelo Martinessi (Paraguay)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Anthony Bajon in "Das Gebet" ("La prière") von Cédric Kahn (Frankreich)

SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Manuel Alcalá und Alonso Ruizpalacios (Mexiko) für "Museo" (Museum)

SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Elena Okopnaya für Kostüm und Design in "Dovlatov" von Alexey German Jr. (Russland)

GLASHÜTTE ORIGINAL DOKUMENTARFILMPREIS: "Waldheims Walzer" von Ruth Beckermann (Österreich)

BESTER ERSTLINGSFILM DER GESELLSCHAFT ZUR WAHRNEHMUNG VON FILM- UND FERNSEHRECHTEN (GWFF): "Touch Me Not" von Adina Pintilie

GOLDENER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: "The Men Behind The Wall" von Ines Moldavsky

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: "Imfura" von Samuel Ishimwe

AUDI SHORT FILM AWARD: "Solar Walk" von Réka Bucsi

Preise der unabhängigen Jurys und weitere Auszeichnungen bei der Berlinale (Auswahl):

PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY: "In den Gängen" von Thomas Stuber (Wettbewerb); "Styx" von Wolfgang Fischer (Panorama); "Teatro de guerra" ("Theatre of War") von Lola Arias (Forum)

FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: "Die Erbinnen" ("Las herederas") von Marcelo Martinessi (Wettbewerb); "Rivers Edge" von Isao Yukisada (Panorama); "An Elephant Sitting Still" von Hu Bo (Forum)

AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: "Zentralflughafen THF" von Karim Aïnouz

PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: "In den Gängen" von Thomas Stuber

PREISE DER CICAE (Internationaler Verband der Filmkunsttheater): "Tinta Bruta" ("Hard Paint") von Marcio Reolon und Filipe Matzembacher (Panorama); "Teatro de guerra" ("Theatre of War") von Lola Arias (Forum)

LABEL EUROPA CINEMAS (Initiative zur Förderung des europäischen Films): "Styx" von Wolfgang Fischer

TEDDY AWARD (Queerer Filmpreis): "Tinta Bruta" ("Hard Paint") von Marcio Reolon und Filipe Matzembacher (Spielfilm); "Bixa Travesty" ("Tranny Fag") von Claudia Priscilla und Kiko Goifman (Dokumentation); "Three Centimetres" von Lara Zeidan (Kurzfilm)

PANORAMA PUBLIKUMS-PREIS: "Profile" von Timur Bekmambetov (Spielfilm); "The Silence of Others" von Almudena Carracedo und Robert Bahar (Dokumentarfilm)

CALIGARI-FILMPREIS: "La casa lobo" ("The Wolf House") von Cristóbal León und Joaquín Cociña

HEINER-CAROW-PREIS der DEFA-Stiftung: "Styx" von Wolfgang Fischer

GLÄSERNER BÄR FÜR DEN BESTEN FILM GENERATION KPLUS: "Les rois mongols" ("Hand auf's Herz") von Luc Picard

GLÄSERNER BÄR FÜR DEN BESTEN FILM GENERATION 14PLUS: "Fortuna" von Germinal Roaux

