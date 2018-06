Premier Muscat: Malta lässt Rettungsschiff "Lifeline" einlaufen

vor 44 Minuten

VALLETTA - Das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" mit etwa 230 aus Seenot geretteten Migranten an Bord darf in einen Hafen Maltas einlaufen. Das sagte Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

dpa