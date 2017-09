Prinz Harry tritt mit Freundin Meghan in Toronto auf

vor 21 Minuten

TORONTO/LONDON - Der britische Prinz Harry (33) ist in Kanada mit seiner Freundin Meghan Markle (36) erstmals gemeinsam aufgetreten. Beide saßen bei der Eröffnung der Invictus Games in Toronto, einem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen, jedoch weit auseinander - etwa 20 Sitze und vier Reihen.

Meghan Markle (r) ist bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games mit Begeisterung dabei. © Danny Lawson (dpa)



Meghan Markle (r) ist bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games mit Begeisterung dabei. Foto: Danny Lawson (dpa)



Dennoch werteten britische Medien den Auftritt als "Meilenstein in der Beziehung". Schon lange wird im Vereinigten Königreich spekuliert, ob Harry und die amerikanische Schauspielerin heiraten.

Die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games fanden erstmals 2014 statt. © Danny Lawson (dpa)



Die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games fanden erstmals 2014 statt. Foto: Danny Lawson (dpa)



Der Prinz habe in der VIP-Reihe neben US-First-Lady Melania Trump (47) und dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau (45) Platz genommen, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Auf Fotos war Markle lächelnd und klatschend im Publikum zu sehen. Britische Medien sprachen sogar vom ersten öffentlichen Auftritt der beiden überhaupt.

Prinz Harry im Gespräch mit Athleten. © Mark Large/Daily Mail (dpa)



Prinz Harry im Gespräch mit Athleten. Foto: Mark Large/Daily Mail (dpa)



Harry, der selbst als Soldat in Afghanistan im Einsatz war, sagte bei der Eröffnung der Spiele am Samstag, die Erfahrungen im Militär hätten sein Leben verändert. Er hat die Invictus Games gegründet. Vor der Eröffnung hatte er sich schon mit Melania Trump getroffen.

Prinz Harry sitzt neben Melania Trump in der VIP-Loge. © Frank Gunn/The Canadian Press (dpa)



Prinz Harry sitzt neben Melania Trump in der VIP-Loge. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press (dpa)



Meghan Markle und Prinz Harry haben sich im Sommer 2016 über gemeinsame Freunde in London kennengelernt. Die in Los Angeles geborene Schauspielerin, deren erste Ehe gescheitert ist, steht derzeit für die Fernsehserie "Suits" vor der Kamera.

Prinz Harry - von weiblichen Fans in Toronto umlagert. © Danny Lawson (dpa)



Prinz Harry - von weiblichen Fans in Toronto umlagert. Foto: Danny Lawson (dpa)



In einem Interview des Magazins "Vanity Fair" hatte sich Markle vor einiger Zeit auch zur Zukunft mit Prinz Harry geäußert: "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt. Ich bin mir sicher, dass es eine Zeit geben wird, in der wir uns präsentieren und unsere Geschichte erzählen müssen, aber jetzt gerade ist das unsere Zeit. Nur für uns. Das macht es so besonders, es ist nur für uns."

dpa