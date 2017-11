Prinz William gibt Georges Wunschzettel ab

vor 1 Stunde

HELSINKI - Mit dem Weihnachts-Wunschzettel des kleinen britischen Prinzen George (4) dürfte dieses Jahr nichts mehr schiefgehen: Sein Papa Prinz William (35) hat den Brief am Donnerstag persönlich beim Weihnachtsmann in Finnland abgegeben.

«Father Christmas» liest den Wunschzettel. © Dominic Lipinski (dpa)



«Father Christmas» liest den Wunschzettel. Foto: Dominic Lipinski (dpa)



Der vierjährige George listet darin ganz bescheiden nur einen einzigen Wunsch auf, wie in Kinderschrift zu lesen ist: ein Polizeiauto. Er sei in diesem Jahr brav gewesen, steht außerdem in dem zum Teil vorgedruckten Brief an "Father Christmas".

Prinz William übergibt «father Christmas» den Wunschzettel. © Dominic Lipinski (dpa)



Prinz William übergibt «father Christmas» den Wunschzettel. Foto: Dominic Lipinski (dpa)



Prinz William traf den "Weihnachtsmann" bei einem zweitägigen Besuch in Finnland auf einem Markt in Helsinki.

dpa