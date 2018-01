Probleme bei Facebook: Postings werden nicht ausgespielt

Störung im sozialen Netzwerk führt zu veralteten Timelines - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Seit Freitagmorgen haben Medienhäuser in ganz Deutschland große Probleme mit Facebook. Auch die Postings unserer Facebook-Seiten werden offenbar nicht in die Timelines der User ausgespielt.

"Beim Aktualisieren deines Status ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es in ein paar Minuten noch einmal", heißt es, sobald wir eine Nachricht auf Facebook posten möchten. Die abgesetzten Postings stehen in der Folge zwar online, erreichen aber kaum Nutzer - weil sie in deren Timelines wohl nicht mehr auftauchen, zumindest wenn sie als reine Links gepostet wurden. Fotos und Videos scheinen nach wie vor wie gehabt ihre Reichweiten zu erzielen.

Wer alle Postings unserer Facebook-Seiten trotz der Probleme sehen möchte, muss sich demzufolge aktiv auf unsere Fan-Pages begeben. Selbstverständlich können Sie unsere Artikel weiterhin hier auf nordbayern.de oder auch auf Twitter lesen - dort machen auch vermehrt User unter dem Hashtag #FacebookDown ihrem Unmut Luft.

Anderen Medienhäusern geht es im Übrigen nicht anders, zahlreiche Anbieter haben Probleme, ihre Nachrichten an die User zu bringen.

Teilweise betrifft die Störung wohl auch Privatpersonen. Dort lautet die Fehlermeldung etwas anders: "Etwas hat nicht funktioniert. Wir versuchen es so schnell wie möglich zu reparieren." Facebook selber hat sich zu den Problemen noch nicht geäußert.

Vor zwei Wochen hatte der Social-Media-Platzhirsch allerdings verlautbaren lassen, dass er seinen Usern künftig mehr Beiträge von Freunden und Familie statt von Unternehmen, Medien und politischen Gruppen anzeigen lassen möchte. Ob die neuesten Entwicklungen am heutigen Freitag bereits erste Schritte in diese Richtung sind, ist angesichts der mitunter intransparenten Kommunikation von Facebook nicht zu sagen.

