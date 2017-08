Endlich wieder Eishockey: Für die Thomas Sabo Ice Tigers startet Anfang September die neue Saison. Bei der Mannschaftsvorstellung in der Mercedes Benz Niederlassung in Nürnberg konnten die Fans ihre Spieler zuvor nochmal hautnah erleben und das ein oder andere Autogramm abstauben.

Ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt mit mehreren Explosionen hat am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Dittelbrunn geführt. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand im Griff, verletzt wurde niemand.