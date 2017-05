Putin will Notizen zu Gespräch Trump-Lawrow veröffentlichen

vor 28 Minuten

SOTSCHI/WASHINGTON - Russland bietet dem in der Affäre um angeblichen Geheimdienstverrat bedrängten US-Präsidenten Donald Trump ungewöhnliche Hilfe an. Staatschef Wladimir Putin erklärte sich bereit, die Notizen zur Unterredung Trumps mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bereitzustellen.

Heikler Besuch: US-Präsident Donald Trump im heiteren Gespräch mit Russlands Außenminister Lawrow (l.) und dem russischen Botschafter Sergej Kisljak. Foto: Russisches Außenministerium (dpa)



"Wenn die US-Regierung das für möglich hält, sind wir bereit, eine Mitschrift des Gesprächs zwischen Trump und Lawrow dem Senat und dem US-Kongress zur Verfügung zu stellen", sagte Putin in Sotschi vor der Presse.

Trump soll Ex-FBI-Chef Comey um die Einstellung von Ermittlungen gebeten haben. Foto: Alex Brandon (dpa)



Trump soll in dem Gespräch vergangene Woche geheime Informationen preisgegeben haben. In den USA wird ihm vorgeworfen, damit die Quellen eines befreundeten ausländischen Geheimdienstes gefährdet zu haben. Putin sagte zu der Kontroverse in den USA, dort entwickele sich "politische Schizophrenie".

Michael Flynn war als Sicherheitsberater zurückgetreten, weil er noch vor Trumps Amtsantritt mit dem russischen Botschafter Gespräche über Sanktionen geführt und dies verheimlicht hatte. Foto: Michael Reynolds (dpa)



Trump hatte am Dienstag die umstrittene Weitergabe von Informationen als angemessen verteidigt. Er habe Lawrow lediglich Fakten über Terrorismus und Flugsicherheit weitergegeben. Dazu habe er als Präsident das Recht.

Jeden Tag etwas Neues zu erklären: Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders äußert sich bei einer Pressekonferenz. Foto: Evan Vucci (dpa)



Laut "Washington Post" soll Trump bei dem Treffen mit Lawrow heikle Details über einen Anschlagsplan der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offenbart haben. Die Informationen stammten demnach von dem Geheimdienst eines mit den USA befreundeten Landes, der sie aus dem inneren Zirkel des IS haben soll. Russland dementierte die Berichte als "fake news". Spekulationen zufolge sollen die Informationen aus Israel kommen.

Unverhoffter Vorruhestand: Der gefeuerte FBI-Direktor James Comey vor seinem Haus in McLean, Virginia. Foto: Sait Serkan Gurbuz (dpa)



In US-Medien wurde Trump unterstellt, mit den Informationen geprahlt zu haben. Dabei handelte es sich um die Gefahr von Anschlägen mit Hilfe von Laptops an Bord von Flugzeugen. Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster sagte, Trump habe in "keiner Weise" Quellen oder Geheimdienstmethoden kompromittiert. Man sei auch nicht besorgt, dass andere Geheimdienste die Zusammenarbeit mit den USA einstellen könnten. Die Informationen, die Trump geteilt habe, seien "völlig angemessen" gewesen.

Donald Trump hatte FBI-Direktor James Comey überraschend entlassen. Das Weiße Haus machte zu den Gründen wechselnde und zum Teil widersprüchliche Angaben. Foto: Alex Brandon (dpa)



In der Affäre wird Trump auch . Sie trifft den Präsidenten zu einer Zeit, in der er wegen des Streits um die , James Comey, unter Druck ist.

dpa