Ein Befreiungsschlag sieht anders aus: Bei der Rückkehr von Kapitän Marco Caligiuri in die Startelf zeigt sich die SpVgg Greuther Fürth zwar in der Abwehr stabiler als zuletzt. Doch weil in der Offensive kaum etwas zusammenläuft, springt für das Kleeblatt am Ende nicht mehr als ein mühsames 0:0 beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen heraus. Hier sind alle Bilder zur Nullnummer am Hardtwald: © Sportfoto Zink / WoZi