Queen feiert Geburtstag und sieht trübe Stimmung

vor 48 Minuten

LONDON - Zu ihrer offiziellen Geburtstagsfeier hat die Queen die derzeit bedrückte Stimmung im Vereinigten Königreich zum Thema gemacht.

Die britische Königin Elizabeth II und ihr Ehemann Prinz Philip kommen zu der farbenfrohen Parade «Trooping the Colour» in einer Kutsche. © Kirsty Wigglesworth (dpa)



Die britische Königin Elizabeth II und ihr Ehemann Prinz Philip kommen zu der farbenfrohen Parade «Trooping the Colour» in einer Kutsche. Foto: Kirsty Wigglesworth (dpa)



Die 91-jährige Monarchin sprach über die schweren Tragödien, die sich in den vergangenen Monaten ereignet hatten. "Heute ist üblicherweise ein Tag zum Feiern. In diesem Jahr jedoch, ist es schwierig einer sehr trüben Stimmung im Land zu entkommen", sagte die britische Königin Elizabeth II. in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung.

Die Monarchin sprach über die schweren Tragödien, die sich in Großbritannien ereignet hatten. © Jonathan Brady (dpa)



Die Monarchin sprach über die schweren Tragödien, die sich in Großbritannien ereignet hatten. Foto: Jonathan Brady (dpa)



Neben dem Hochhausbrand in London mit Dutzenden Toten gab es in Großbritannien mehrere Terroranschläge. "In den vergangenen Monaten hat das Land eine Reihe von furchtbaren Tragödien erlebt", betonte die Queen. Bei ihren Besuchen bei den Opfern in den betroffenen Städten sei sie von der Bereitschaft der Menschen beeindruckt gewesen, andere Menschen in Not zu unterstützen. Das Vereinigte Königreich sei auf die Probe gestellt worden und habe sich im Angesicht der Widrigkeiten als standhaft erwiesen.

Nur mit Hut - Die Parade «Trooping the Colour» anlässlich des 91. Geburtstages der Queen Elizabeth II. © Jonathan Brady (dpa)



Nur mit Hut - Die Parade «Trooping the Colour» anlässlich des 91. Geburtstages der Queen Elizabeth II. Foto: Jonathan Brady (dpa)



Der eigentliche Geburtstag von Elizabeth ist der 21. April, doch sie feiert offiziell am zweiten Samstag im Juni mit einer Geburtstagsparade.

dpa