Der Förderverein Felsengänge gibt wieder exklusive Einblicke in Nürnbergs Unterwelt. Diesmal geht es steil hinab in den Panierskeller, wo sich bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg tausende Menschen versteckten. Darunter auch viele Schulkinder. Hier kommen faszinierende Bilder!

1957 als Zweckbau für Stadtbibliothek und Stadtatrchiv gebaut, wird seit 2013 im Pellerhaus am Egidienberg vor allem eines: gespielt. Wer mit offene Augen durchs Gebäude schlendert, findet viele hübsche Zeugnisse der Architektur der 50er Jahre. Wenn es nach den Altstadtfreunden geht, soll sich das Gesicht des markanten Gebäudes nun ändern.

Noch kommt die Elektromobilität nicht richtig in die Gänge, die Zahl der Anträge auf Fördergelder blieb auch 2018 hinter den Erwartungen zurück. Wir zeigen die zehn beliebtesten E-Modelle in der Bilderstrecke.

Sonne pur, ein riesiger Pool und Berglandschaften wie gemalt - das Leben in Benahavis könnte so schön sein, wenn man nicht gerade als Tabellenletzter zur Vorbereitung auf die Rückrunde gastiert. Die Club-Spieler dürfen sich in ihren Pausen dennoch auf eine luxuriöse Wellness-Oase freuen.