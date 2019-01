Playoffs oder Sommerurlaub? Die Beantwortung dieser Frage liegt in den Händen der Ice Tigers, die den Pinguinen aus Krefeld in den nächsten Tagen gleich zweimal begegnen. Ob dem Jiranek-Team, das mit Siegen gegen das vermeintliche Low-Budget-Team aus dem Westen wieder an einen Playoff-Platz heranrücken kann, bereits am Sonntag ein Maximalerfolg gelingt? NN-Sportredakteur Sebastian Böhm gibt einen Überblick, worauf es in der Arena ankommt.