Real schlägt Sevilla an Kroos' Geburtstag deutlich

vor 1 Stunde

MADRID - Real Madrid hat im spanischen Fußball-Pokal einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die «Königlichen» besiegten mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos und ohne den geschonten Cristiano Ronaldo den FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel souverän mit 3:0.

Toni Kroos feierte seinen 27. Geburtstag mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen. © Stringer (dpa)



Toni Kroos feierte seinen 27. Geburtstag mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen. Foto: Stringer (dpa)



James Rodríguez brachte die Hausherren im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt schon nach elf Minuten in Führung. Den zweiten Real-Treffer bereitete Kroos an seinem 27. Geburtstag vor: Der Mittelfeld-Regisseur flankte eine Ecke auf den Kopf von Raphaël Varane, und der Franzose erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball nach einer halben Stunde auf 2:0. Kurz vor der Pause machte James Rodríguez per Foulelfmeter alles klar (44.).

In der zweiten Hälfte verwaltete Madrid das Ergebnis sicher und ließ kaum Chancen für Sevilla zu. In dieser starken Verfassung und mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken ist Real der Einzug in die Runde der letzten acht im Rückspiel am 12. Januar in Andalusien nur noch schwer zu nehmen.

dpa