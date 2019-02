Rebensburg verpatzt WM-Test: Aus bei Maribor-Riesenslalom

MARIBOR - Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Maribor im ersten Durchgang ausgeschieden und hat ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaften völlig verpatzt.

Viktoria Rebensburg verpatzte den Riesenslalom in Maribor. © Gabriele Facciotti/AP (dpa)



Die beste deutsche Skirennfahrerin verpasste am Freitag nach nur wenigen Sekunden wegen eines Fahrfehlers ein Tor; es war der zweite Ausfall in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Die 29-Jährige reist damit ohne Saisonsieg zum Höhepunkt ins schwedische Are, wo sie am Dienstag im Super-G den ersten WM-Einsatz hat. Bis dahin muss sie zwei Rennausfälle nacheinander verarbeiten: Rebensburg war auch beim Weltcup-Super-G am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ausgeschieden.

