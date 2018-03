Auf wenige Serien trifft die Bezeichnung Geheimtipp besser zu, als auf "American Vandal". Von weitestgehend unbekannten Machern, die zuvor für Sketch-Comedies verantwortlich zeichneten, und mit unverbrauchten Gesichtern vor der Kamera, sorgte der Genre-Mix nach ersten Trailern im Spät-Sommer 2017 für Verwirrung. Was ist das für eine Serie, in der scheinbar ernsthaft versucht wird aufzuklären, ob ein bekannter Unruhestifter an einer amerikanischen Highschool die Autos von 27 Lehrern mit Grafitti-Penissen besprühte? Es stellte sich heraus: Dieses Format stellt eine geniale Mischung zwischen einer Parodie auf das boomende Crime-Doku-Genre, dem Kommentar auf Leben im Zeitalter sozialer Medien und einer Highschool-Comedyserie dar. © Netflix