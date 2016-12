-10 Grad: Erst wird es kalt, dann kommt der Schnee

2016 verabschiedet sich heiter, aber frostig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Countdown für das neue Jahr läuft und die Anzeichen verdichten sich, dass es mit einer weißen Decke beginnt. Bereits jetzt wird es in den Nächten klirrend kalt. Tagsüber erwartet uns allerdings noch ein paar Tage lang Sonnenschein.

Die nächsten Tage bescheren uns reichlich Sonne. Im neuen Jahr soll es dann schneien. © Fritz-Wolfgang Etzold



In den nächsten Tagen scheint häufig die Sonne und in den Nächten funkeln die Sterne, wie der Wetterochs verspricht. Der Donnerstag hat bereits gut vorgelegt. In Nürnberg und der Region konnten die Menschen einige heitere Stunden genießen.

Bevor das Jahr 2016 sich aus dem Staub macht, zeigt es uns allerdings temperaturtechnisch noch einmal seine Zähne. In den kommenden Nächten wird es jeweils -7 bis -10 Grad kalt. Für ganz Bayern gilt eine amtliche Frostwarnung der Stufe gelb des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Freitag liegen die Temperaturen auch am Tage um den Gefrierpunkt. Somit ist mit -5 bis 3 Grad zu rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt laut wetter.de bei 0 Prozent, dafür wird es erneut sonnig. Ein Spaziergang oder Einkaufsbummel bei schönem Winterwetter ist also erneut drin.

Der letzte Tag des Jahres 2016 verabschiedet sich mit -5 bis maximal 4 Grad. Es weht eine leichte Brise aus Südost und es bleibt überwiegend sonnig. Die Silvesternacht wird klar, allerdings müssen sich alle Feuerwerk-Begeisterten warm anziehen: Laut Wetterochs können die Temperaturen in der letzten Nacht des Jahres auf bis zu -10 Grad sinken.

0 bis 3 Grad kalt, aber zeitweise auch sonnig, wird es dann auch am Neujahrstag.

Danach könnte es sogar noch eisiger werden, wie die Meteorologen von wetteronline schreiben. Uns steht vorraussichtlich ein Wetterumschwung bevor. Ab 2. Januar sieht es derzeit nach richtigem Winterwetter mit Dauerfrost aus. Auch könnte uns eine dünne Schneedecke erwarten.

