100 Teller Sushi bei "All You Can Eat": Mann bekommt Hausverbot

"Da war ich schon perplex", sagt der Triathlet Jaroslav Bobrowski - vor 1 Stunde

ERGOLDING - Das war einfach zu viel für die Betreiber eines Asia-Restaurants im bayerischen Ergolding: Weil ein Mann rund 100 Teller Sushi vertilgte, flog er aus dem "All You Can Eat"-Tempel. Der Triathlet begründet sein Essverhalten mit einer besonderen Diät.

Einmal 15,90 Euro zahlen - und so viel Essen, wie der Bauch verträgt: So wirbt ein Asia-Restaurant in Ergolding. Ein Versprechen, das offenbar aber nur bedingt gilt. Der Landshuter Triathlet Jaroslav Bobrowski flog laut einem Bericht der Passauer Neuen Presse aus dem Lokal, weil er 100 Teller Sushi verdrückte. Lange Zeit, so skizziert es der 30-Jährige, war er Bodybuilder, jetzt noch immer Leistungssportler. Ein Körper, der versorgt werden will. Und ein Körper mit besonderen Bedürfnissen.

"Ich esse, bis ich satt bin", sagt Bobrowski gegenüber der Passauer Neuen Presse. Momentan mache er eine spezielle Diät. "20 Stunden am Tag esse ich nichts." In den vier Stunden, in denen er Nahrung zu sich nimmt, da kennt der Mann aber offenbar keine Grenzen.

Als er zahlen wollte - wohlgemerkt mit Trinkgeld - habe man ihm "dezent mitgeteilt, dass ich ab sofort Hausverbot habe", sagt Bobrowski der Passauer Neuen Presse. Er esse einfach zu viel. "Da war ich schon perplex."

