108 Stundenkilometer zu schnell: Saftige Strafe für Biker

Über 2000 Euro Bußgeld, mehrere Punkte und ein langes Fahrverbot - vor 1 Stunde

WALLENFELS - Im oberfränkischen Landkreis Kronach haben Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung am Sonntag einen ziemlichen Fang gemacht: Gleich zweimal fuhr ein Biker durch eine Radarfalle - beide Male über 100 Stundenkilometer zu schnell. Die Strafe, die ihn nun erwartet, ist enorm.

Am frühen Nachmittag schnappte die Radarfalle an einer Bundesstraße in Wallenfels das erste Mal zu: Ein junger Motorradfahrer raste mit seiner 750er Suzuki mit rund 201 Stundenkilometer über die Straße. Laut Polizei sind an dieser Stelle maximal 100 Stundenkilometer erlaubt.

Doch das war lang noch nicht alles: 20 Minuten später kam der Mann auf seinem "Supersportlermotorrad", wie die Polizei schreibt, wieder an derselben Stelle vorbei. Dieses Mal fuhr er allerdings sogar 208 Stundenkilometer schnell. Natürlich löste die Blitzkamera erneut aus. Den jungen Mann aus dem Landkreis Hof erwartet nun eine Strafe, die es in sich hat. Da das Regelbußgeld in seinem Fall verdoppelt wird, muss er für jeden der beiden Verstöße je 1200 Euro zahlen. Hinzu kommen je zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie drei Monate Fahrverbot. "Er wird also genügend Zeit haben, sein rücksichtsloses Fahrverhalten zu überdenken", erklärt die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung.

Bilderstrecke zum Thema Die verrücktesten Blitzer-Bilder: Wer hier den Stinkefinger zeigt Wenn die Polizei Jagd auf Temposünder macht, entstehen auch mal Fotos, mit denen niemand rechnete: Ein knutschendes Pärchen oder ein Mann, der seinen Mittelfinger in die Kamera streckt - auch einige Vierbeiner hat es erwischt.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.