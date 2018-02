- 12 Grad: Franken wird zur Kälte-Kammer!

Am Wochenende sorgt ein "Batzen Arktikluft" für frostige Temperaturen - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Die gute Nachricht zuerst: Kein Regen, dafür jede Menge Sonne über Franken. Allerdings sorgen die vermeintlich warmen Strahlen nicht gerade für wohlige Temperaturen. Am Wochenende sorgen kalte Luftmassen aus Sibirien für klirrende Kälte.

Selbst die Schneeueule kann bei diesen klirrend kalten Temperaturen nur die Augen zusammenkneifen. Foto: dpa



Dicke Decken und warme Socken sind in den nächsten Tagen angesagt, denn es bleibt weiter kalt und frostig in Franken. Am Donnerstag sinkt das Thermometer laut wetter.net auf bis zu -7 Grad. Am Vormittag verschleiern nur ab und an dünne Wolken den Himmel. Am Nachmittag scheint die Sonne bei wechselnder Bewölkung. Die Temperaturen klettern am Tag immerhin auf +3 Grad.

Warme Kleidung ist aber dennoch bitter nötig. Denn für Sonntag wittert der Wetterochs einen "Batzen Arktikluft", der aus Nordwestsibieren nach Franken strömen soll. Wie schnell diese zu Beginn der nächsten Woche weiter nach Westen wandern wird, ist noch unsicher. Möglicherweise stehen uns mehrere bitterkalte Tage mit Höchsttemperaturen um -4 und Tiefsttemperaturen um -12 Grad bevor. An Eislaufen ist derzeit aber nicht zu denken. Die Eisdecken auf Gewässern und Weihern im Nürnberger Stadtgebiet sind noch zu dünn, um sie bedenkenfrei betreten könnten. Darauf weist der SportService Nürnberg hin.

Der Spuk kann aber auch recht schnell wieder vorüber sein, beruhigt der Wetterochs. Nämlich wenn milde Mittelmeerluft zu uns gelenkt wird. Dann könnten bereits am 28. Februar Temperaturen von +6 Grad in Franken für wohlige Wärme sorgen - zumindest im Vergleich mit der sibirischen Kälte.