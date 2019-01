13-Jährige stürzt in Tauber: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Hochwasser erschwert die Suche - Mädchen seit sieben Tagen vermisst - vor 39 Minuten

TAUBERBISCHOFSHEIM - Bereits seit einer Woche wird eine 13-Jährige aus Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg vermisst. Das Mädchen war wohl von einer Brücke in die Tauber gestürzt. Die hohen Pegelstände machen die Suche der Polizei in den letzten Tagen zu einem schwierigen Unterfangen.

Seit Mittwoch, den 9. Januar, wird die 13-Jährige vermisst. Ein Passant will gegen 17 Uhr gesehen haben, wie sie von einer Brücke bei der Kläranlage in die Tauber gestürzt sei. Die Polizei hat sofort eine Großfahndung ausgelöst. Insgesamt 130 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdiensten, DLRG und Polizei suchten zwischenzeitlich nach der Vermissten.

#Tauberbischofsheim

+++Update 11.15 Uhr: bislang leider keine neuen Erkenntnisse, wir suchen fieberhaft weiter (*fb) pic.twitter.com/PKC6ZaQOyS — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) 10. Januar 2019

Da die Tauber in den letzten Tagen jedoch vom Hochwasser beherrscht wird, können die Helfer nur eingeschränkt weitersuchen, berichtet die Polizei Heilbronn am Dienstag. Einsatzkräfte des örtlichen Polizeireviers hatten das Ufer der Tauber in den letzten beiden Tagen zu Fuß abgesucht. Die 13-Jährige konnte bis jetzt jedoch nicht aufgefunden werden. Weitere Suchmöglichkeiten seien aufgrund der aktuellen, hohen Pegelstände des Flusses allerdings derzeit begrenzt. Die Kriminalpolizei sucht des Weiteren nach einem wichtigen Zeugen.

Am Mittwoch wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich der Nordbrücke ein Spaziergänger gesehen. Er ging zusammen mit einem etwa zwei Jahre alten Kind an der Hand spazieren. Der Mann soll in etwa 1,80 Meter groß und etwa 50 Jahre alt gewesen sein.

Dieser Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei unter 09341/ 810 zu melden.

