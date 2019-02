14 Grad: So endet das Super-Sonnen-Wochenende in Franken

Sonne satt - auch in der zweiten Hälfte der kommenden Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sonnenanbeter kommen auch am Sonntag noch voll auf ihre Kosten: Ein strahlend blauer Himmel und Temperaturen bis zu 14 Grad läuten den Frühling ein. Erst am Dienstag ziehen Wolken auf.

Franken ist endlich aus dem Winterschlaf erwacht: 14 Grad und reichlich Sonne lockten am Samstag die Nürnberger in die Innenstadt und an die Pegnitz. Ob Kaffee trinken, Musik machen oder Spazieren gehen: Hauptsache die Sonnenstrahlen genießen, lautete das Motto an diesem Wochenende.