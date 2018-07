14-Jähriger hält Jungen brennende Zigarette ins Gesicht

Die Buben waren auf einem Festplatz in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel) - vor 40 Minuten

WEISSENSTADT - Am Montagnachmittag hielt ein Jugendlicher einem 13 Jahre alten Jungen eine brennende Zigarette an die Wange. Der Vorfall ereignete sich in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel).

Nach dem Wiesenfestzug in Weißenstadt hielten sich mehrere Kinder und Jugendliche beim Auto-Scooter auf dem Festplatz auf. Ein Junge aus Weißenstadt hielt dort einem 13-Jährigen aus Kirchenlamitz eine brennende Zigarette an die Wange. Der Geschädigte zog sich dabei eine Brandwunde zu. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen erstatteten gegen den 14-jährigen Übeltäter Anzeige wegen Körperverletzung.

