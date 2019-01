14 Verletzte bei Chemieunfall in unterfränkischer Firma

Acryloylchlorid verursacht Augen- und Atemwegsreizungen - vor 1 Stunde

GROSSWALLSTADT - Der Austritt einer Chemikalie löste in einem Unternehmen im Landkreis Miltenberg einen Feuerwehreinsatz aus. 14 Personen wurden leicht verletzt und klagten über gesundheitliche Beschwerden.

In einem Lagerraum eines Großwallstädter Firmengebäudes trat am Donnerstagmorgen die Chemikalie Acryloylchlorid aus. Daraufhin wurde die integrierte Leitstelle der Feuerwehr informiert. Am Einsatzort konnten die Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben: Der Lagerraum war mittlerweile abgeschlossen worden und es bestand keine weitere Gefahr für die Bevölkerung und umliegende Gebäude.

Im Laufe des Vormittags klagten dann aber mehrere Angestellte des Unternehmens am Industriering über Augen- und Atemwegsreizungen. Sie wurden daraufhin vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Zwei Verletzte wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Eine Mitarbeiterin der Feuerwehr verletzte sich bei dem Einsatz leicht an der Hand. Die Ermittlungen zum Hergang des Chemieunfalls hat die Polizei Obernburg übernommen.

amh