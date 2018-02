14 Verletzte: Massencrash auf A3 in der Oberpfalz

Auffahrunfall am Freitagmorgen sorgte für Sperrung der Autobahn - vor 28 Minuten

WÖRTH - Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 3 im Landkreis Regensburg sind 14 Menschen verletzt worden, davon zwei Menschen schwer. Zunächst sei es am Freitagmorgen nahe Wörth an der Donau zu einem Auffahrunfall gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Eine Massenkollision auf der A3 bei Wörth führte zu mehreren Verletzten. © NEWS5 / Auer



Eine Massenkollision auf der A3 bei Wörth führte zu mehreren Verletzten. Foto: NEWS5 / Auer



Ein Autofahrer verlor kurz vor der Anschlusstelle Wörth/Ost wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in das Heck eines vorausfahrenden Kies-Lasters, so die Polizei.

Kurz darauf passierte eine weitere Kollision: Als ein Lastwagen vor der Unfallstelle stark bremste, fuhr ein Transporter auf den Laster. Bei diesem Zusammenstoß wurde ein Mensch schwer verletzt, er schwebte nach Polizeiangaben zunächst in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Unfallserie auf A3 in der Oberpfalz: 14 Menschen verletzt Am Freitagmorgen kam es auf der A3 bei Wörth an der Donau zu einem Auffahrunfall, dem eine weitere Kollision folgte. Insgesamt wurden 14 Menschen, darunter eine lebensgefährlich, verletzt. Die Autobahn war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Zur Beseitigung von Fahrzeugteilen und zur Absicherung der Fahrbahn rückte die Feuerwehr an. Beim Fahrstreifenwechsel von rechts nach links kollidierte das Feuerwehrfahrzeug samt Anhänger mit einem Sprinter auf der linken Fahrspur. In dem Transporter wurden acht Menschen verletzt, davon zwei schwer. Zudem zogen sich durch den Unfall drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu.

Die A3 war am Morgen zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Passau blieb zur Räumung und für Ermittlungen der Unfallursachen auch am Vormittag (11.30 Uhr) gesperrt. Probleme machte zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth/wiesen das Bilden einer Rettungsgasse, da drei Laster auf der zweispurigen Fahrbahn nebeneinander standen.

Zusammenfassend wurden insgesamt 14 Personen, davon eine lebensgefährlich, eine mittelschwer und zehn leicht, verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Der Artikel wurde um 13.38 Uhr aktualisiert.