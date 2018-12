15 Fakten: Was sie noch nicht über das Silvester-Feuerwerk wussten

Historische, technische und kuriose Hintergründe zum Jahreswechsel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Welche Stadt zündet das größte Feuerwerk? Weshalb böllern wir überhaupt zum Jahreswechsel? Und was sollte man beim Kauf der Raketen unbedingt beachten? Wir haben 15 Fakten spannende Fakten rund um Feuerwerke gesammelt.

Alle Jahre wieder zaubern Feuerwerke in der Silvesternacht farbenprächtige Muster in den Himmel. Das ebenso bunte wie lautstarke Spektakel hat aber auch seine Schattenseiten: Eine enorme Feinstaubbelastung, Berge von Müll und zahlreiche Brände und Verletzungen sind die unschönen Begleiterscheinungen des Feuerzaubers. Deshalb an dieser Stelle 15 historische, technische, kuriose und auch nachdenklich stimmende Fakten zu Feuerwerken.